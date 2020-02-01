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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 86.0.615.3

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 02:19
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Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 86.0.615.3. На прошлой неделе Microsoft также опубликовала статью о предстоящей функции, которая даст вам больше контроля над копированием и вставкой: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/announcing-a-new-way-to-paste-urls-link-format/m-p/1600094.

Добавлены функции:

• Добавлена возможность использования пера для выделения PDF-файлов;
• Добавлена настройка для использования безопасного DNS;
• Добавлена возможность получения предложений для коллекций из Pinterest и экспорта коллекции в Pinterest;
• Добавлена возможность сортировки элементов в коллекции по имени;
• В меню «…» коллекции добавлена опция «Вставить»;
• Добавлена поддержка создания видео воспроизведения проблемы при отправке отзыва;
• Включена поддержка политики управления Default Serial Guard Setting из Chromium;
• Включена поддержка политики управления Serial Ask For Urls от Chromium;
• Включена поддержка политики управления Serial Blocked For Urls из Chromium;

Улучшена надежность:

• Исправлена проблема, из-за которой всплывающие окна, такие как всплывающее окно «Перевести» или «Войти», иногда приводили к сбою браузера при их закрытии или закрытии;
• Исправлена проблема, из-за которой открытие некоторых ссылок со страницы новой вкладки в новом окне InPrivate приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой при удалении веб-сайта, установленного как приложение, иногда происходил сбой браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой зависание Edge иногда приводило к зависанию всего устройства;
• Исправлена проблема, из-за которой каналы Edge Insider нельзя было удалить;
• Исправлена проблема, из-за которой данные просмотра не удалялись при закрытии окон для определенного профиля (вместо этого они удалялись только в том случае, если все окна закрыты), если включена опция автоматического удаления и есть окна для другого профиля, которые оставались открытыми;

Изменено поведение:

• Исправлена проблема, из-за которой не загружались некоторые веб-сайты, например Discord;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-сайты, установленные как приложения, иногда открывались в обычных вкладках, а не в собственных окнах без вкладок;
• Исправлена проблема, из-за которой имена пользователей неправильно определялись как поля, не относящиеся к имени пользователя, или наоборот во всплывающих окнах с предложением автозаполнения;
• Исправлена проблема на Mac, из-за которой сенсорная панель видео иногда появлялась на страницах без видео;
• Исправлена проблема, из-за которой обновление страницы после перевода не позволяло ее повторно перевести;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда не было диалогового окна, подтверждающего, что режим просмотра каретки отключен;
• Исправлена проблема, из-за которой щелчок по ссылке в PDF-файле, который должен прокручивать ее в другое место в PDF-файле, не прокручивал ее в нужное место;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающее окно автозаполнения иногда не отображалось полностью;
• Исправлена проблема, из-за которой гостевые окна иногда неправильно определялись как окна InPrivate;
• Исправлена проблема, из-за которой при чтении вслух иногда выделялись неправильные слова при чтении PDF-файлов;
• Исправлена проблема, из-за которой при выходе из полноэкранного режима полоса вкладок иногда становилась полностью черной;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые иконки контекстного меню, например «Переместить вкладку в другое окно», отсутствовали;

Известные проблемы:

• У пользователей Mac, использующих предварительную версию OS 11 (Big Sur), могут возникнуть проблемы со всеми версиями Edge, которые либо получают сбой, либо не запускаются с самого начала. Microsoft определила проблему и работаем над тем, чтобы исправить ее до официального релиза Big Sur;
• Пользователи с определенным оборудованием видят изменения в поведении прокрутки, которые являются непреднамеренными. Например, страницы прокручиваются намного быстрее, чем раньше. Microsoft исследует эту проблему;
• Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Некоторые пользователи все еще сталкиваются с проблемой, когда немедленно происходит сбой всех вкладок и расширений с ошибкой STATUS_INVALID_IMAGE_HASH. Наиболее распространенной причиной этой ошибки является устаревшее программное обеспечение безопасности или антивирусное программное обеспечение от таких поставщиков, как Symantec, и в этих случаях обновление этого программного обеспечения исправит ее;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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