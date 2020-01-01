Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.3
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 03:34
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Компания Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.3.
Палитра команд
Палитра команд наконец-то здесь! Эта новая функция позволяет выполнять поиск по всем командам, доступным в Windows Terminal, аналогично той, что находится в Visual Studio Code. Вы можете вызвать палитру команд, набрав Ctrl + Shift + P. Если вы хотите изменить эту привязку клавиш, то вы можете добавить команду commandPalette в массив keybindings в файле settings.json.
{ "command": "commandPalette", "keys": "ctrl+shift+p" }
Палитра команд имеет два режима: режим действий и режим командной строки. Режим действий — это режим, в который вы войдете по умолчанию, и в нем будут перечислены все ваши команды Windows Terminal. В режим командной строки можно войти, набрав>, а затем ввести любую команду wt, которая будет вызвана в текущем окне.
Вы также можете настроить действия, которые хотите добавить в палитру команд, добавив команды в файл settings.json. Привязки клавиш должны автоматически заполнять палитру команд. Полную документацию о том, как добавлять свои собственные команды, можно найти на сайте документации.
Расширенный переключатель вкладок
Microsoft добавила расширенный переключатель вкладок, чтобы упростить переход между вкладками. Это включено по умолчанию с помощью глобального параметра useTabSwitcher. Если этот параметр включен, команды nextTab и prevTab будут использовать переключатель вкладок. По умолчанию это сочетания клавиш Ctrl + Tab и Ctrl + Shift + Tab соответственно.
"useTabSwitcher": true
Настройка цвета вкладки
Теперь вы можете указать цвет вкладки для каждого профиля! Это можно сделать, добавив параметр tabColor в профиль и установив для него цвет в шестнадцатеричном формате.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
devblogs.microsoft.com
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