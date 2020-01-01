Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.3

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 03:34
  • Просмотров: 1
Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.3

Компания Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.3.

Палитра команд

Палитра команд наконец-то здесь! Эта новая функция позволяет выполнять поиск по всем командам, доступным в Windows Terminal, аналогично той, что находится в Visual Studio Code. Вы можете вызвать палитру команд, набрав Ctrl + Shift + P. Если вы хотите изменить эту привязку клавиш, то вы можете добавить команду commandPalette в массив keybindings в файле settings.json.

{ "command": "commandPalette", "keys": "ctrl+shift+p" }


Палитра команд имеет два режима: режим действий и режим командной строки. Режим действий — это режим, в который вы войдете по умолчанию, и в нем будут перечислены все ваши команды Windows Terminal. В режим командной строки можно войти, набрав>, а затем ввести любую команду wt, которая будет вызвана в текущем окне.

Вы также можете настроить действия, которые хотите добавить в палитру команд, добавив команды в файл settings.json. Привязки клавиш должны автоматически заполнять палитру команд. Полную документацию о том, как добавлять свои собственные команды, можно найти на сайте документации.

Расширенный переключатель вкладок

Microsoft добавила расширенный переключатель вкладок, чтобы упростить переход между вкладками. Это включено по умолчанию с помощью глобального параметра useTabSwitcher. Если этот параметр включен, команды nextTab и prevTab будут использовать переключатель вкладок. По умолчанию это сочетания клавиш Ctrl + Tab и Ctrl + Shift + Tab соответственно.

"useTabSwitcher": true


Настройка цвета вкладки

Теперь вы можете указать цвет вкладки для каждого профиля! Это можно сделать, добавив параметр tabColor в профиль и установив для него цвет в шестнадцатеричном формате.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.2

Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.2

Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 0.11

Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 0.11

Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 0.10

Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 0.10

Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 0.8

Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 0.8

Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 0.9

Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 0.9




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 43
Пользователей: 0
Гостей: 43
Роботы: Yandex Google
+10  
Новостей: 12310
+0  
Комментариев: 39444
+0  
Пользователей: 10035