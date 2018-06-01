Microsoft работает над ARM-версией Microsoft Teams
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:07
- Просмотров: 63
Если вы используете Microsoft Teams в Windows 10 on ARM, то у вас могут возникнуть проблемы с производительностью. На сегодняшний день нет нативной версии Microsoft Teams для Windows 10 on ARM, но это должно скоро измениться.
В обновлении, опубликованном на форуме UserVoice, представитель Microsoft отметил, что Microsoft Teams для ARM64 находится в разработке:
Мы рады сообщить, что в настоящее время мы работаем над созданием нативной версии Teams для ARM64. Мы поделимся обновлением, как только оно будет доступно.
Илья Источник:
microsoftteams.uservoice.com
microsoftteams.uservoice.com
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