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Microsoft работает над ARM-версией Microsoft Teams

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 16:07
  • Просмотров: 63

Если вы используете Microsoft Teams в Windows 10 on ARM, то у вас могут возникнуть проблемы с производительностью. На сегодняшний день нет нативной версии Microsoft Teams для Windows 10 on ARM, но это должно скоро измениться.

В обновлении, опубликованном на форуме UserVoice, представитель Microsoft отметил, что Microsoft Teams для ARM64 находится в разработке:

Мы рады сообщить, что в настоящее время мы работаем над созданием нативной версии Teams для ARM64. Мы поделимся обновлением, как только оно будет доступно.

Илья Источник:
microsoftteams.uservoice.com
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