Microsoft работает над ARM-версией Microsoft Teams

Мы рады сообщить, что в настоящее время мы работаем над созданием нативной версии Teams для ARM64. Мы поделимся обновлением, как только оно будет доступно.

Если вы используете Microsoft Teams в Windows 10 on ARM, то у вас могут возникнуть проблемы с производительностью. На сегодняшний день нет нативной версии Microsoft Teams для Windows 10 on ARM, но это должно скоро измениться.В обновлении, опубликованном на форуме UserVoice, представитель Microsoft отметил, что Microsoft Teams для ARM64 находится в разработке: