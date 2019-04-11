Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Stable Build 85.0.564.41

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 03:31
  • Просмотров: 0
Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Stable Build 85.0.564.41

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Stable Build 85.0.564.41.

Новые функции

Локальная синхронизация избранного и настроек. Теперь вы синхронизируете избранное и настройки браузера между профилями Active Directory в своей среде без необходимости облачной синхронизации;
Обновление режима Internet Explorer.
o Поддержка групповой политики Microsoft Edge для доверительных комбинаций сайтов и приложений, запускаемых без подтверждения. Добавлена поддержка групповой политики, которая позволяет администраторам добавлять комбинации сайтов и приложений, которым доверяют запуск без подтверждения. Это позволяет администраторам настраивать комбинации доверенных протоколов / источников (например, приложений Microsoft 365) для своих конечных пользователей, чтобы подавить запрос подтверждения при переходе по URL-адресу, содержащему протокол приложения;
Инструмент выделения PDF. Этот инструмент можно добавить на панель инструментов для PDF-файлов, чтобы легко выделить важный текст;
API Storage Access доступен. API Storage Access обеспечивает доступ к хранилищу первой стороны в контексте третьей стороны, когда пользователь предоставляет прямое намерение разрешить хранилище, которое в противном случае было бы заблокировано текущей конфигурацией браузера. Для получения дополнительной информации см. API Storage Access;
Отправка в OneNote доступна для коллекций Microsoft Edge. Все рады возможности отправлять информацию, собранную в коллекциях, в OneNote, где они могут добавить ее в более крупный проект и сотрудничать с другими! И что еще более важно, в Microsoft Edge 85 вы сможете отправлять контент в продукты Office для Mac (Word, Excel и OneNote) как для MSA, так и для Azure Active Directory;
Обновления DevTools. Для получения подробной информации о следующих обновлениях см. «Что нового в DevTools (Microsoft Edge 85)»;
o Microsoft Edge DevTools поддерживает эмуляцию Surface Duo. Microsoft Edge DevTools может эмулировать Surface Duo, чтобы вы могли проверить, как ваш веб-контент будет выглядеть на устройствах с двумя экранами. Чтобы включить этот эксперимент в DevTools, войдите в режим устройства, нажав Ctrl + Shift + M в Windows или Command + Shift + M в macOS, а затем выберите Surface Duo в выпадающем списке устройств;
o Microsoft Edge DevTools позволяет сопоставлять сочетания клавиш с VS Code. Microsoft Edge DevTools поддерживает кастомизацию сочетаний клавиш в DevTools в соответствии с вашим редактором/IDE. Это изменение поможет повысить продуктивность работы с VS Code и DevTools;

Новые групповые политики

• AutoLaunchProtocolsFromOrigins – Определяет список протоколов, которые могут запускать внешнее приложение из перечисленных источников без запроса пользователя;
• AutoOpenAllowedForURLs – URL-адреса, где могут применяться AutoOpenFileTypes;
• AutoOpenFileTypes – Список типов файлов, которые должны автоматически открываться при загрузке;
• DefaultSearchProviderContextMenuAccessAllowed – Разрешает доступ к поиску по умолчанию в контекстном меню поставщика поиска;
• EnableSha1ForLocalAnchors – Разрешает сертификаты, подписанные с помощью SHA-1, когда они выдаются местными якорями доверия;
• ExemptDomainFileTypePairsFromFileTypeDownloadWarnings – Отключает загрузку предупреждений на основе расширений типов файлов для определённых типов файлов в доменах;
• IntensiveWakeUpThrottlingEnabled – Контролирует функцию IntensiveWakeUpThrottling;
• NewTabPagePrerenderEnabled – Включает предварительную загрузку страницы новой вкладки для более быстрого рендеринга;
• NewTabPageSearchBox – Настраивает опыт поля поиска на странице новой вкладки;
• PasswordMonitorAllowed – Разрешает пользователям получать оповещения, если их пароли оказались небезопасными;
• RoamingProfileSupportEnabled – Включает использование перемещаемых копий для данных профиля Microsoft Edge;
• RoamingProfileLocation – Устанавливает каталог перемещаемого профиля;
• TLSCipherSuiteDenyList – Указывает наборы шифров TLS для отключения;

Устаревшие политики

• EnableDomainActionsDownload – Включает загрузку доменных действий от Microsoft;
• WebComponentsV0Enabled – Повторно включает API Web Components v0 до M84;
• WebDriverOverridesIncompatiblePolicies – Разрешает WebDriver переопределять несовместимые политики;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Beta Build 85.0.564.18

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Beta Build 85.0.564.18

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Stable Build 80.0.361.48

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Stable Build 80.0.361.48

Microsoft выпустила Microsoft Edge Stable Build 79.0.309.71

Microsoft выпустила Microsoft Edge Stable Build 79.0.309.71

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Stable Build 84.0.522.40

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Stable Build 84.0.522.40

Microsoft опубликовала список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 75.0.139.1

Microsoft опубликовала список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 75.0.139.1




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 43
Пользователей: 0
Гостей: 43
Роботы: Google Yandex
+4  
Новостей: 12314
+0  
Комментариев: 39444
+0  
Пользователей: 10035