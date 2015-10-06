AdDuplex: May 2020 Update установлено на 24.1% ПК с Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:31
- Просмотров: 101
Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.
Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 November 2019 Update (1903) установлено на 35.5% ПК, а Windows 10 M19U – на 33.5% ПК. Если же брать Windows 10 M20U и более старые версии, то их доля находится на уровне 24.1% и 1.1%. Количество инсайдеров находится на уровне 0.5%.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reports.adduplex.com
reports.adduplex.com
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