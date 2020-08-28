Windows 10 сможет архивировать приложения

Чтобы сэкономить место для хранения и пропускную способность Интернета, приложения, которые вы не часто используете, будут заархивированы автоматически. Ваши файлы и другие данные будут сохранены. В следующий раз, когда вы воспользуетесь заархивированным приложением, оно подключится к Интернету, чтобы восстановить полную версию (если она еще доступна).

Ресурс Windows Latest сообщил, что Microsoft настроена на то, чтобы вы могли начать выгружать приложения, которые вы не используете. Эту функцию можно найти в предварительных сборках Windows 10. Как только вы попытаетесь использовать приложение, которое было заархивировано, система автоматически загрузит приложение снова, чтобы вы могли его использовать.Предполагается, что эта функция будет работать только для приложений из Microsoft Store.Вот описание данной функции:Узнать другие подробности можно здесь