Приложение «Ваш телефон» получит отдельную страницу для ваших телефонных контактов и переработанную страницу настроек

По данным ALumia, Microsoft работает как минимум над двумя новыми функциями для приложения «Ваш телефон» — переработанной страницей настроек и тем, что выглядит как отдельная страница для всех ваших телефонных контактов.Как вы можете видеть на изображении выше, новая страница настроек выглядит гораздо лучше.Кроме того, вы также можете увидеть новый элемент в панели уведомлений приложения «Ваш телефон». Хотя каких-либо подробностей предоставлено не было, новая опция предназначена для отображения телефонных контактов.