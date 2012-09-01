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Приложение «Ваш телефон» получит отдельную страницу для ваших телефонных контактов и переработанную страницу настроек

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 20:58
  • Просмотров: 109
Приложение «Ваш телефон» получит отдельную страницу для ваших телефонных контактов и переработанную страницу настроек

По данным ALumia, Microsoft работает как минимум над двумя новыми функциями для приложения «Ваш телефон» — переработанной страницей настроек и тем, что выглядит как отдельная страница для всех ваших телефонных контактов.



Как вы можете видеть на изображении выше, новая страница настроек выглядит гораздо лучше.



Кроме того, вы также можете увидеть новый элемент в панели уведомлений приложения «Ваш телефон». Хотя каких-либо подробностей предоставлено не было, новая опция предназначена для отображения телефонных контактов.
Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
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