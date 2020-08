Владельцы Lenovo ThinkPad могут получить BSOD после установки накопительного обновления Windows 10

здесь

Lenovo опубликовала предупреждение владельцам ThinkPad о том, что августовское накопительное обновление для Windows 10 версии 2004 может вызвать BSOD у некоторых пользователей.BSOD демонстрирует следующую ошибку: «SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED - ldiagio.sys».Lenovo Canada также опубликовала документ поддержки, в котором утверждается, что августовское накопительное обновление может доставить владельцам ThinkPad следующие проблемы:• Blue Screen of Death (BSoD) при загрузке;• Blue Screen of Death (BSoD) при запуске Lenovo Vantage;• Blue Screen of Death (BSoD) при запуске сканирования Windows Defender;• Не удается войти через Face с Windows Hello;• Ошибки в диспетчере устройств, связанные с Intel Management Engine;• Ошибки в диспетчере устройств, связанные с ИК-камерой;Чтобы исправить ошибку «SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED - ldiagio.sys», выполните следующие действия:1. Загрузитесь в настройки BIOS.2. Перейдите в Безопасность.3. Щелкните «Виртуализация».4. Отключите «Enhanced Windows Biometric Security» в меню Безопасность -> Виртуализация.5. Загрузитесь на рабочий стол.Узнать другие подробности можно здесь