Владельцы Lenovo ThinkPad могут получить BSOD после установки накопительного обновления Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 16:17
- Просмотров: 139
Lenovo опубликовала предупреждение владельцам ThinkPad о том, что августовское накопительное обновление для Windows 10 версии 2004 может вызвать BSOD у некоторых пользователей.
BSOD демонстрирует следующую ошибку: «SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED - ldiagio.sys».
Lenovo Canada также опубликовала документ поддержки, в котором утверждается, что августовское накопительное обновление может доставить владельцам ThinkPad следующие проблемы:
• Blue Screen of Death (BSoD) при загрузке;
• Blue Screen of Death (BSoD) при запуске Lenovo Vantage;
• Blue Screen of Death (BSoD) при запуске сканирования Windows Defender;
• Не удается войти через Face с Windows Hello;
• Ошибки в диспетчере устройств, связанные с Intel Management Engine;
• Ошибки в диспетчере устройств, связанные с ИК-камерой;
Чтобы исправить ошибку «SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED - ldiagio.sys», выполните следующие действия:
1. Загрузитесь в настройки BIOS.
2. Перейдите в Безопасность.
3. Щелкните «Виртуализация».
4. Отключите «Enhanced Windows Biometric Security» в меню Безопасность -> Виртуализация.
5. Загрузитесь на рабочий стол.
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
pcsupport.lenovo.com
pcsupport.lenovo.com
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