Microsoft заблокировала Windows 10 May 2020 Update для устройств с модемами LTE

Microsoft заблокировала Windows 10 May 2020 Update для устройств с некоторыми модемами WWAN LTE после того, как обнаружила проблему, которая не позволяет устройствам подключаться к Интернету после выхода из спящего режима или гибернации.К сожалению, это была еще одна проблема, о которой сообщали инсайдеры Windows еще тогда, когда Microsoft тестировала May 2020 Update. Ресурс Neowin смог найти несколько отчетов о проблемах с подключением к Интернету в Feedback Hub.Пользователи Windows 10, которые уже установили May 2020 Update, могут решить проблему, включив, а затем отключив режим «в самолете».Microsoft настоятельно не рекомендует использовать Media Creation Tool для обхода блокировки, так как это может вызвать проблемы для пользователя.Узнать другие подробности можно здесь