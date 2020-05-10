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Microsoft заблокировала Windows 10 May 2020 Update для устройств с модемами LTE

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 17:05
  • Просмотров: 89

Microsoft заблокировала Windows 10 May 2020 Update для устройств с некоторыми модемами WWAN LTE после того, как обнаружила проблему, которая не позволяет устройствам подключаться к Интернету после выхода из спящего режима или гибернации.

К сожалению, это была еще одна проблема, о которой сообщали инсайдеры Windows еще тогда, когда Microsoft тестировала May 2020 Update. Ресурс Neowin смог найти несколько отчетов о проблемах с подключением к Интернету в Feedback Hub.



Пользователи Windows 10, которые уже установили May 2020 Update, могут решить проблему, включив, а затем отключив режим «в самолете».

Microsoft настоятельно не рекомендует использовать Media Creation Tool для обхода блокировки, так как это может вызвать проблемы для пользователя.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
docs.microsoft.com
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