Microsoft добавила новый параметр настройки в PWA-приложения Microsoft Edge
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:38
- Просмотров: 91
Стремясь предоставить пользователям больше возможностей для настройки PWA-приложений, Microsoft добавила новую возможность настройки в Edge на базе Chromium. Microsoft теперь позволяет удалить цвет сайта из строки заголовка некоторых PWA-приложений. Цвет сайта в строке заголовка можно удалить, нажав опцию «Переключить цвет темы», которую можно найти, щелкнув меню «…» в строке заголовка.
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Возможность удалить цвет сайта из строки заголовка доступна не для всех PWA-приложений. Например, сайты, которые имеют свой PWA, включая Twitter, Outlook, не дают вам возможности удалить цвет сайта из строки заголовка. Новая опция настройки PWA-приложений доступна не для всех версии Edge — чтобы получить представление о новой функции, вам нужно будет загрузить и установить Edge Canary или Dev.
Многим пользователям не понравились красочные заголовки, когда Microsoft впервые добавила их в PWA-приложения, но теперь, когда компания сделала эту функцию необязательной, пользователи могут отключить ее всего несколькими щелчками мыши.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
reddit.com
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