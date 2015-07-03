Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft добавила новый параметр настройки в PWA-приложения Microsoft Edge

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 21:38
  • Просмотров: 91

Стремясь предоставить пользователям больше возможностей для настройки PWA-приложений, Microsoft добавила новую возможность настройки в Edge на базе Chromium. Microsoft теперь позволяет удалить цвет сайта из строки заголовка некоторых PWA-приложений. Цвет сайта в строке заголовка можно удалить, нажав опцию «Переключить цвет темы», которую можно найти, щелкнув меню «…» в строке заголовка.


Нажмите на изображение для демонстрации


Возможность удалить цвет сайта из строки заголовка доступна не для всех PWA-приложений. Например, сайты, которые имеют свой PWA, включая Twitter, Outlook, не дают вам возможности удалить цвет сайта из строки заголовка. Новая опция настройки PWA-приложений доступна не для всех версии Edge — чтобы получить представление о новой функции, вам нужно будет загрузить и установить Edge Canary или Dev.

Многим пользователям не понравились красочные заголовки, когда Microsoft впервые добавила их в PWA-приложения, но теперь, когда компания сделала эту функцию необязательной, пользователи могут отключить ее всего несколькими щелчками мыши.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Edge Canary позволяет удалять предложения адресной строки с помощью мыши

Microsoft Edge Canary позволяет удалять предложения адресной строки с помощью мыши

Команда Edge хочет реализовать настройки строки заголовка для Progressive Web Apps

Команда Edge хочет реализовать настройки строки заголовка для Progressive Web Apps

Как изменить цвет заголовка в Windows 10 Build 10525

Как изменить цвет заголовка в Windows 10 Build 10525

Изменяем акцентный цвет заголовков в Windows 10

Изменяем акцентный цвет заголовков в Windows 10

Windows 9: Меню Пуск будет менять свой цвет в соответствии с выбраной темой

Windows 9: Меню Пуск будет менять свой цвет в соответствии с выбраной темой




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 39
Пользователей: 0
Гостей: 39
Роботы: Yandex Google
+5  
Новостей: 12331
+0  
Комментариев: 39444
+0  
Пользователей: 10035