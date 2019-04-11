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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 86.0.622.3

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 16:25
  • Просмотров: 110
Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 86.0.622.3

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 86.0.622.3. Это последняя сборка для основной версии 86, плюс-минус несколько небольших исправлений, так что это то, что скоро перейдет в Beta. Поскольку Microsoft недавно выпустила основную версию 85 для Stable, Microsoft также обновила свои базовые показатели безопасности. Вы можете прочитать больше здесь: https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-security-baselines/security-baseline-for-microsoft-edge-version-85/ba-p/1618585. Microsoft также отметила некоторые улучшения, внесенные в инструмент выделения для PDF-файлов: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/highlighter-tool-for-pdfs-now-with-pen-support/m-p/1616656.

Добавлены функции:

• Добавлена возможность удаления загруженного файла из меню «...» на полке «Загрузки»;
• Добавлена возможность показывать или скрывать панель избранного со страницы управления избранным;
• Добавлено больше оповещений, когда Password Monitor обнаруживает скомпрометированный пароль;
• Добавлена политика управления для разрешенного тестирования интеграции с Internet Explorer. Обратите внимание, что эта политика применяется только в том случае, если также включен режим IE, и что обновления административных шаблонов и документации появятся позже;
• Добавлена политика управления для включения опыта и рекомендаций Edge Spotlight. Обратите внимание, что обновления административных шаблонов и документации появятся позже;
• Включена поддержка политик управления датчиками по умолчанию, датчиками, разрешенными для URL-адресов и датчиками, заблокированными для URL-адресов из Chromium;
• Включена политика управления для предупреждений о небезопасных формах, включенная из Chromium;

Улучшена надежность:

• Исправлена проблема, из-за которой закрытие окна при открытых некоторых всплывающих окнах иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлен сбой при использовании чтения вслух;
• Исправлена проблема, из-за которой открытие браузера по щелчку ссылки из другого приложения иногда приводило к немедленному повторному закрытию браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой открытие Edge щелчком по ссылке из другого приложения иногда приводило к тому, что страницы не загружались и отображалась ошибка RESULT_CODE_MISSING_DATA;
• Исправлена проблема, из-за которой Edge иногда видел очень быстрый рост использования памяти;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда не удавалось выбрать записную книжку OneNote для экспорта коллекции;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-сайты иногда нельзя было установить как приложения;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи, входившие в браузер с рабочими или учебными учетными записями, иногда не могли войти на рабочие или учебные веб-сайты;
• Исправлена проблема, из-за которой нажатие на запись файла на полке загрузок, чтобы открыть его, иногда не срабатывало;
• Исправлена проблема, из-за которой при попытке удалить каналы Edge Insider иногда возникало сообщение о закрытии всех открытых окон Edge, даже если ни одно из них не открыто;

Изменено поведение:

• Улучшена прокрутка в PDF-файлах;
• Улучшено количество веб-сайтов, которые могут использовать сохраненные учетные данные профиля браузера для автоматического входа в систему в режиме IE;
• Исправлена проблема, из-за которой на некоторых устройствах веб-страницы прокручивались очень быстро;
• Исправлена проблема, из-за которой окна иногда мерцали или быстро переключались между двумя визуальными состояниями;
• Исправлена проблема, из-за которой поиск на боковой панели иногда был недоступен в PDF-файлах;
• Исправлена проблема на Mac, из-за которой страница управления паролями в разделе «Настройки» иногда была пустой;
• Исправлена проблема, из-за которой политики управления Password Protection Login URLs и Password Protection Change Password URL не работали на Mac;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые веб-страницы неправильно определяли или отображали сообщение о том, что они не работают в Edge;
• Исправлена проблема, из-за которой предложения URL-адресов для посещения, когда введенного URL-адреса не существовало, не работали;
• Исправлена проблема, из-за которой вход в браузер иногда приводил к тому, что изображение профиля не отображалось;
• Исправлена проблема, из-за которой копирование адреса страницы из адресной строки иногда не удавалось или в буфер обмена помещались неправильные данные;
• Исправлена проблема, из-за которой кнопки управления окном иногда перекрывали некоторые вкладки в Shy UI, если открыто много вкладок;
• Исправлена проблема, из-за которой вкладки нельзя было выбирать в Shy UI;
• Исправлена проблема, из-за которой страница новой вкладки иногда блокировалась настройками семейной безопасности;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающее окно адресной строки, разрешающее использование сторонних файлов cookie, иногда не содержало возможности сделать это прямо здесь, а содержало только ссылку на раздел «Настройки»;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающее окно подтверждения просмотра каретки содержало два одинаковых флажка;

Известные проблемы:

• У пользователей Mac, использующих предварительную версию OS 11 (Big Sur), могут возникнуть проблемы со всеми версиями Edge, которые либо получают сбой, либо не запускаются с самого начала. Microsoft определила проблему и работаем над тем, чтобы исправить ее до официального релиза Big Sur;
• Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Некоторые пользователи все еще сталкиваются с проблемой, когда немедленно происходит сбой всех вкладок и расширений с ошибкой STATUS_INVALID_IMAGE_HASH. Наиболее распространенной причиной этой ошибки является устаревшее программное обеспечение безопасности или антивирусное программное обеспечение от таких поставщиков, как Symantec, и в этих случаях обновление этого программного обеспечения исправит ее;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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