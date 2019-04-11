Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 86.0.622.3
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 16:25
- Просмотров: 110
Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 86.0.622.3. Это последняя сборка для основной версии 86, плюс-минус несколько небольших исправлений, так что это то, что скоро перейдет в Beta. Поскольку Microsoft недавно выпустила основную версию 85 для Stable, Microsoft также обновила свои базовые показатели безопасности. Вы можете прочитать больше здесь: https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-security-baselines/security-baseline-for-microsoft-edge-version-85/ba-p/1618585. Microsoft также отметила некоторые улучшения, внесенные в инструмент выделения для PDF-файлов: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/highlighter-tool-for-pdfs-now-with-pen-support/m-p/1616656.
Добавлены функции:
• Добавлена возможность удаления загруженного файла из меню «...» на полке «Загрузки»;
• Добавлена возможность показывать или скрывать панель избранного со страницы управления избранным;
• Добавлено больше оповещений, когда Password Monitor обнаруживает скомпрометированный пароль;
• Добавлена политика управления для разрешенного тестирования интеграции с Internet Explorer. Обратите внимание, что эта политика применяется только в том случае, если также включен режим IE, и что обновления административных шаблонов и документации появятся позже;
• Добавлена политика управления для включения опыта и рекомендаций Edge Spotlight. Обратите внимание, что обновления административных шаблонов и документации появятся позже;
• Включена поддержка политик управления датчиками по умолчанию, датчиками, разрешенными для URL-адресов и датчиками, заблокированными для URL-адресов из Chromium;
• Включена политика управления для предупреждений о небезопасных формах, включенная из Chromium;
Улучшена надежность:
• Исправлена проблема, из-за которой закрытие окна при открытых некоторых всплывающих окнах иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлен сбой при использовании чтения вслух;
• Исправлена проблема, из-за которой открытие браузера по щелчку ссылки из другого приложения иногда приводило к немедленному повторному закрытию браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой открытие Edge щелчком по ссылке из другого приложения иногда приводило к тому, что страницы не загружались и отображалась ошибка RESULT_CODE_MISSING_DATA;
• Исправлена проблема, из-за которой Edge иногда видел очень быстрый рост использования памяти;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда не удавалось выбрать записную книжку OneNote для экспорта коллекции;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-сайты иногда нельзя было установить как приложения;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи, входившие в браузер с рабочими или учебными учетными записями, иногда не могли войти на рабочие или учебные веб-сайты;
• Исправлена проблема, из-за которой нажатие на запись файла на полке загрузок, чтобы открыть его, иногда не срабатывало;
• Исправлена проблема, из-за которой при попытке удалить каналы Edge Insider иногда возникало сообщение о закрытии всех открытых окон Edge, даже если ни одно из них не открыто;
Изменено поведение:
• Улучшена прокрутка в PDF-файлах;
• Улучшено количество веб-сайтов, которые могут использовать сохраненные учетные данные профиля браузера для автоматического входа в систему в режиме IE;
• Исправлена проблема, из-за которой на некоторых устройствах веб-страницы прокручивались очень быстро;
• Исправлена проблема, из-за которой окна иногда мерцали или быстро переключались между двумя визуальными состояниями;
• Исправлена проблема, из-за которой поиск на боковой панели иногда был недоступен в PDF-файлах;
• Исправлена проблема на Mac, из-за которой страница управления паролями в разделе «Настройки» иногда была пустой;
• Исправлена проблема, из-за которой политики управления Password Protection Login URLs и Password Protection Change Password URL не работали на Mac;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые веб-страницы неправильно определяли или отображали сообщение о том, что они не работают в Edge;
• Исправлена проблема, из-за которой предложения URL-адресов для посещения, когда введенного URL-адреса не существовало, не работали;
• Исправлена проблема, из-за которой вход в браузер иногда приводил к тому, что изображение профиля не отображалось;
• Исправлена проблема, из-за которой копирование адреса страницы из адресной строки иногда не удавалось или в буфер обмена помещались неправильные данные;
• Исправлена проблема, из-за которой кнопки управления окном иногда перекрывали некоторые вкладки в Shy UI, если открыто много вкладок;
• Исправлена проблема, из-за которой вкладки нельзя было выбирать в Shy UI;
• Исправлена проблема, из-за которой страница новой вкладки иногда блокировалась настройками семейной безопасности;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающее окно адресной строки, разрешающее использование сторонних файлов cookie, иногда не содержало возможности сделать это прямо здесь, а содержало только ссылку на раздел «Настройки»;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающее окно подтверждения просмотра каретки содержало два одинаковых флажка;
Известные проблемы:
• У пользователей Mac, использующих предварительную версию OS 11 (Big Sur), могут возникнуть проблемы со всеми версиями Edge, которые либо получают сбой, либо не запускаются с самого начала. Microsoft определила проблему и работаем над тем, чтобы исправить ее до официального релиза Big Sur;
• Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Некоторые пользователи все еще сталкиваются с проблемой, когда немедленно происходит сбой всех вкладок и расширений с ошибкой STATUS_INVALID_IMAGE_HASH. Наиболее распространенной причиной этой ошибки является устаревшее программное обеспечение безопасности или антивирусное программное обеспечение от таких поставщиков, как Symantec, и в этих случаях обновление этого программного обеспечения исправит ее;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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