Microsoft анонсировала API DirectStorage для ПК

API DirectStorage спроектирован таким образом, что учитывает все это и максимизирует производительность на протяжении всего конвейера от NVMe-накопителя до графического процессора.



Это достигается несколькими способами: снижением накладных расходов NVMe на каждый запрос, включением многократных параллельных запросов ввода-вывода, которые можно эффективно подавать на графический процессор, и предоставлением более точного контроля над играми, когда они получают уведомление о завершении ввода-вывода, вместо того, чтобы реагировать на каждое крошечное завершение ввода-вывода.

Компания Microsoft объявила, что переносит API DirectStorage на ПК с Windows.DirectStorage — это API в семействе DirectX, который разработан, чтобы позволить разработчикам устанавливать несколько очередей ввода-вывода, что значительно улучшит время загрузки, задержку и возможности рендеринга в играх.Microsoft объяснила, что благодаря недавним достижениям в технологии хранения данных, такой как NVMe, игры теперь загружают куски данных одновременно только для тех сцен, которые отображаются на экране. Хотя этот метод эффективен с точки зрения памяти и приводит к значительно более детальному рендерингу сред, он требует большего количества запросов ввода-вывода, поскольку новые фрагменты должны загружаться с переходом в сценах. Между тем, существующие API-интерфейсы не предназначены для этих решений и становятся узким местом даже в сверхбыстрых NVMe-накопителях.Именно здесь вступает в игру API DirectStorage, поскольку он позволяет распараллеливать запросы ввода-вывода, что теоретически может полностью исключить время загрузки. Microsoft заявляет, что:Компания также заявила, что, учитывая высокие требования к скорости от требовательных игр, NVMe является «выборочной технологией хранения данных» для игр следующего поколения.Забегая вперед, Microsoft уже работает со своими партнерами над завершением создания API DirectStorage и его поддерживаемых компонентов. Ожидается, что разработчики игр получат предварительную версию DirectStorage в следующем году.Узнать другие подробности можно здесь