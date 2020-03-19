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Microsoft анонсировала API DirectStorage для ПК

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:36
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Компания Microsoft объявила, что переносит API DirectStorage на ПК с Windows.

DirectStorage — это API в семействе DirectX, который разработан, чтобы позволить разработчикам устанавливать несколько очередей ввода-вывода, что значительно улучшит время загрузки, задержку и возможности рендеринга в играх.

Microsoft объяснила, что благодаря недавним достижениям в технологии хранения данных, такой как NVMe, игры теперь загружают куски данных одновременно только для тех сцен, которые отображаются на экране. Хотя этот метод эффективен с точки зрения памяти и приводит к значительно более детальному рендерингу сред, он требует большего количества запросов ввода-вывода, поскольку новые фрагменты должны загружаться с переходом в сценах. Между тем, существующие API-интерфейсы не предназначены для этих решений и становятся узким местом даже в сверхбыстрых NVMe-накопителях.

Именно здесь вступает в игру API DirectStorage, поскольку он позволяет распараллеливать запросы ввода-вывода, что теоретически может полностью исключить время загрузки. Microsoft заявляет, что:

API DirectStorage спроектирован таким образом, что учитывает все это и максимизирует производительность на протяжении всего конвейера от NVMe-накопителя до графического процессора.

Это достигается несколькими способами: снижением накладных расходов NVMe на каждый запрос, включением многократных параллельных запросов ввода-вывода, которые можно эффективно подавать на графический процессор, и предоставлением более точного контроля над играми, когда они получают уведомление о завершении ввода-вывода, вместо того, чтобы реагировать на каждое крошечное завершение ввода-вывода.


Компания также заявила, что, учитывая высокие требования к скорости от требовательных игр, NVMe является «выборочной технологией хранения данных» для игр следующего поколения.

Забегая вперед, Microsoft уже работает со своими партнерами над завершением создания API DirectStorage и его поддерживаемых компонентов. Ожидается, что разработчики игр получат предварительную версию DirectStorage в следующем году.

Узнать другие подробности можно здесь.




Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
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