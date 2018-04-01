Microsoft тестирует функцию Web Capture в Edge Canary
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:41
- Просмотров: 115
Компания Microsoft тестирует функция Web Capture для пользователей Edge Canary.
В настоящее время эта функция тестируется в рамках A/B-тестирования, а опция Web Capture находится в меню «...». Иконка функции содержит перо, что говорит о том, что компания может добавить возможности аннотации в будущем. На данный момент, однако, инструмент позволяет пользователям выбрать раздел веб-страницы и либо скопировать его в буфер обмена, либо предварительно просмотреть и сохранить изображение, либо поделиться им. Ресурс Aggiornamenti Lumia продемонстрировал эту функцию в своём Twitter-аккаунте:
Microsoft Edge - Web Capture pic.twitter.com/yEtWJq9cMe— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) September 1, 2020
Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
twitter.com/ALumia_Italia
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