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Microsoft тестирует функцию Web Capture в Edge Canary

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:41
  • Просмотров: 115

Компания Microsoft тестирует функция Web Capture для пользователей Edge Canary.

В настоящее время эта функция тестируется в рамках A/B-тестирования, а опция Web Capture находится в меню «...». Иконка функции содержит перо, что говорит о том, что компания может добавить возможности аннотации в будущем. На данный момент, однако, инструмент позволяет пользователям выбрать раздел веб-страницы и либо скопировать его в буфер обмена, либо предварительно просмотреть и сохранить изображение, либо поделиться им. Ресурс Aggiornamenti Lumia продемонстрировал эту функцию в своём Twitter-аккаунте:

Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
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