Microsoft тестирует функцию Web Capture в Edge Canary

Microsoft Edge - Web Capture pic.twitter.com/yEtWJq9cMe — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) September 1, 2020

Компания Microsoft тестирует функция Web Capture для пользователей Edge Canary.В настоящее время эта функция тестируется в рамках A/B-тестирования, а опция Web Capture находится в меню «...». Иконка функции содержит перо, что говорит о том, что компания может добавить возможности аннотации в будущем. На данный момент, однако, инструмент позволяет пользователям выбрать раздел веб-страницы и либо скопировать его в буфер обмена, либо предварительно просмотреть и сохранить изображение, либо поделиться им. Ресурс Aggiornamenti Lumia продемонстрировал эту функцию в своём Twitter-аккаунте: