Microsoft выпустила PowerToys 0.21.1
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 15:41
- Просмотров: 120
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.21.1.
Вот полный список улучшений:
PT Run:
• Убрана потребность в пространстве в ключевых словах действия. Это означает, что теперь вы можете ввести> ipconfig;
• Иконный кэш исправлен и теперь имеет цветные иконки;
• Улучшен рендеринг шрифтов с помощью ClearType;
• Улучшение скорости результата;
• URL-адреса поддерживаются;
• Исправлены ошибки, включая ошибки вычисления;
FancyZone:
• Сочетание клавиш Win + стрелка направлено на основе прямоугольной зоны;
• Исправлены ошибки;
Runner:
• Исправлены тост-уведомления, запускаемые с повышенными правами из учетной записи, не являющейся администратором;
Shortcut Guide:
• Улучшен захват vkey, который исправит некоторые варианты использования, когда он не отображается;
SVG в проводнике:
• Встроенные теги изображений теперь будут отображаться в проводнике;
Color Picker:
• Исправлена ошибка, при которой он запускался с помощью ложноположительных нажатий клавиш;
Доступность:
• Настройки, PT Run и KBM претерпевают улучшения;
Локализация:
• Конвейер теперь настроен и в скором времени будет делать полную передачу E2E для всех утилит;
Улучшения качества жизни разработчиков:
• Продолжение сокращения количества предупреждений;
• StyleCop enabled E2E;
• FxCop начинает добавляться в E2E;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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