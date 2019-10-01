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Microsoft выпустила PowerToys 0.21.1

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 15:41
  • Просмотров: 120

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.21.1.

Вот полный список улучшений:

PT Run:

• Убрана потребность в пространстве в ключевых словах действия. Это означает, что теперь вы можете ввести> ipconfig;
• Иконный кэш исправлен и теперь имеет цветные иконки;
• Улучшен рендеринг шрифтов с помощью ClearType;
• Улучшение скорости результата;
• URL-адреса поддерживаются;
• Исправлены ошибки, включая ошибки вычисления;

FancyZone:

• Сочетание клавиш Win + стрелка направлено на основе прямоугольной зоны;
• Исправлены ошибки;

Runner:

• Исправлены тост-уведомления, запускаемые с повышенными правами из учетной записи, не являющейся администратором;

Shortcut Guide:

• Улучшен захват vkey, который исправит некоторые варианты использования, когда он не отображается;

SVG в проводнике:

• Встроенные теги изображений теперь будут отображаться в проводнике;

Color Picker:

• Исправлена ошибка, при которой он запускался с помощью ложноположительных нажатий клавиш;

Доступность:

• Настройки, PT Run и KBM претерпевают улучшения;

Локализация:

• Конвейер теперь настроен и в скором времени будет делать полную передачу E2E для всех утилит;

Улучшения качества жизни разработчиков:

• Продолжение сокращения количества предупреждений;
• StyleCop enabled E2E;
• FxCop начинает добавляться в E2E;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
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