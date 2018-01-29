KB4558130: обновления микрокода Intel для Windows 10 2004

KB4497165: обновления микрокода Intel для Windows 10 1909 и 1903

KB4494174: обновления микрокода Intel для Windows 10 1809

KB4494451: обновления микрокода Intel для Windows 10 1803

KB4494452: обновления микрокода Intel для Windows 10 1709

KB4494453: обновления микрокода Intel для Windows 10 1703

KB4494175: обновления микрокода Intel для Windows 10 1607

KB4494454: обновления микрокода Intel для Windows 10

Компания Microsoft выпустила новые обновления микрокода Intel для всех поддерживаемых версий Windows 10, которые пересматривают меры по смягчению последствий для четырех угроз Microarchitectural Data Sampling (MDS). Обновления доступны через Каталог обновлений для всех пользователей. Однако пользователи, использующие определенные версии процессоров Intel, будут получать обновления через Центр обновления Windows.Обновления микрокода нацелены на устранение уязвимостей оборудования, которые требуют не только исправления программного обеспечения, но и изменения уровня прошивки. Лучшими примерами таких обновлений являются уязвимости Spectre и Meltdown, которые потребовали нескольких обновлений программного обеспечения и микрокода. Последние обновления предназначены для нескольких поколений процессоров - для настольных компьютеров и ноутбуков.Следующие статьи базы знаний для соответствующих версий Windows 10 предоставляют дополнительную информацию о списке процессоров, для которых выполняется исправление:Обновления также применимы к соответствующим версиям Windows Server, таким как Windows Server 2016 и 2019.