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Microsoft выпустила новые обновления микрокода Intel для всех поддерживаемых версий Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 16:11
  • Просмотров: 179

Компания Microsoft выпустила новые обновления микрокода Intel для всех поддерживаемых версий Windows 10, которые пересматривают меры по смягчению последствий для четырех угроз Microarchitectural Data Sampling (MDS). Обновления доступны через Каталог обновлений для всех пользователей. Однако пользователи, использующие определенные версии процессоров Intel, будут получать обновления через Центр обновления Windows.

Обновления микрокода нацелены на устранение уязвимостей оборудования, которые требуют не только исправления программного обеспечения, но и изменения уровня прошивки. Лучшими примерами таких обновлений являются уязвимости Spectre и Meltdown, которые потребовали нескольких обновлений программного обеспечения и микрокода. Последние обновления предназначены для нескольких поколений процессоров - для настольных компьютеров и ноутбуков.

Следующие статьи базы знаний для соответствующих версий Windows 10 предоставляют дополнительную информацию о списке процессоров, для которых выполняется исправление:

KB4558130: обновления микрокода Intel для Windows 10 2004;
KB4497165: обновления микрокода Intel для Windows 10 1909 и 1903;
KB4494174: обновления микрокода Intel для Windows 10 1809;
KB4494451: обновления микрокода Intel для Windows 10 1803;
KB4494452: обновления микрокода Intel для Windows 10 1709;
KB4494453: обновления микрокода Intel для Windows 10 1703;
KB4494175: обновления микрокода Intel для Windows 10 1607;
KB4494454: обновления микрокода Intel для Windows 10;

Обновления также применимы к соответствующим версиям Windows Server, таким как Windows Server 2016 и 2019.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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