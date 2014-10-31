Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Переработанное приложение Office для Windows 10 доступно для некоторых инсайдеров

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:15
  • Просмотров: 158

Еще в июле обновленная домашняя страница Office.com начала развертываться для бизнес-пользователей. Обновленный пользовательский интерфейс принес вертикальную панель, на которой были закреплены приложения Office 365, а также больше пространства для просмотра последних файлов и документов. Теперь, похоже, редизайн стал доступен для приложения Office в Windows.



Дорожная карта Microsoft 365 предполагает, что редизайн будет развёрнут для всех пользователей в сентябре. Учитывая, что целевой релиз запланирован на этот месяц, вполне вероятно, что обновление начнёт попадать к большему количеству инсайдеров раньше времени. Предполагается, что обновление активируется на стороне сервера, а это означает, что изменение не связано с какими-либо конкретными обновлениями приложений из Microsoft Store.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowsblogitalia.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Приложение Office доступно для всех пользователей iOS

Приложение Office доступно для всех пользователей iOS

Пользователи Mac с подпиской Office 365 получили обновление для Outlook

Пользователи Mac с подпиской Office 365 получили обновление для Outlook

Microsoft увеличила объем хранилища для пользователей OneDrive и подписчиков Office 365

Microsoft увеличила объем хранилища для пользователей OneDrive и подписчиков Office 365

Слух: компания Microsoft выпустит обновление для Office весной или летом 2014 года

Слух: компания Microsoft выпустит обновление для Office весной или летом 2014 года

Microsoft Office 2013 теперь доступен и в Windows Store

Microsoft Office 2013 теперь доступен и в Windows Store




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 38
Пользователей: 0
Гостей: 38
Роботы: Yandex Google
+13  
Новостей: 12350
+0  
Комментариев: 39445
+0  
Пользователей: 10036