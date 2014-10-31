Переработанное приложение Office для Windows 10 доступно для некоторых инсайдеров
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:15
- Просмотров: 158
Еще в июле обновленная домашняя страница Office.com начала развертываться для бизнес-пользователей. Обновленный пользовательский интерфейс принес вертикальную панель, на которой были закреплены приложения Office 365, а также больше пространства для просмотра последних файлов и документов. Теперь, похоже, редизайн стал доступен для приложения Office в Windows.
Дорожная карта Microsoft 365 предполагает, что редизайн будет развёрнут для всех пользователей в сентябре. Учитывая, что целевой релиз запланирован на этот месяц, вполне вероятно, что обновление начнёт попадать к большему количеству инсайдеров раньше времени. Предполагается, что обновление активируется на стороне сервера, а это означает, что изменение не связано с какими-либо конкретными обновлениями приложений из Microsoft Store.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowsblogitalia.com
windowsblogitalia.com
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