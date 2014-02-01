Microsoft помогает компаниям портировать приложения на ARM
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:37
- Просмотров: 113
По словам Пэноса Паная, команда Microsoft App Assure работает с компаниями, чтобы их приложения работали на ПК с ARM. Хотя не было никаких объявлений о том, с какими компаниями в настоящее время работает Microsoft, Панай отметил, что компания работает с различными компаниями. Кроме того, для компаний не требуется дополнительных затрат при работе с Microsoft через App Assure.
Это может иметь большое значение для экосистемы приложений на ПК с ARM, если Microsoft удастся увлечь разработчиков. В настоящее время, если приложение не создано специально для ARM, вам придется либо устанавливать веб-приложение, либо запускать его в 32-битной эмуляции.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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