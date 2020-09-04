Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 87.0.634.0
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:31
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Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 87.0.634.0. Как вы можете видеть, это первый релиз для основной версии 87, и у компании есть много интересных новых функций, которыми можно поделиться! Но, во-первых, важное обновление об окончании поддержки Adobe Flash: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/09/04/update-adobe-flash-end-support/. Microsoft также хотела бы направить специальное приглашение всем, кто не входит в браузер. Компания хочет услышать от вас завтра (10 сентября) вживую, а не лично: https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/not-signing-into-the-browser-why-or-why-not-we-would-love-to/m-p/1632729.
Добавлены функции:
• Добавлена возможность «Открыть» и «Сохранить как» для скачанных элементов на полке «Загрузки», прежде чем они начнут загрузку;
• Добавлена возможность просмотра оглавления PDF-файла и использования его для навигации по расположениям внутри него;
• Добавлена настройка разрешения веб-сайта для сайтов, которые просят открыть приложение после нажатия на ссылку;
• Изменена поддержка ClickOnce, чтобы она была включена по умолчанию;
• Включена поддержка политики управления размером бумаги для печати по умолчанию из Chromium;
• Включена поддержка политик управления для настройки защиты от чтения файловой системы по умолчанию, настройки защиты от записи файловой системы по умолчанию, запросов чтения файловой системы для URL-адресов, блокировки чтения файловой системы для URL-адресов, запросов на запись файловой системы для URL-адресов и блокировки записи файловой системы для URL-адресов из Chromium;
Улучшена надежность:
• Исправлена проблема на Mac, из-за которой у пользователей, использующих предварительную версию OS 11 (Big Sur), могли возникнуть проблемы со всеми версиями Edge, которые либо получали сбой, либо не запускались;
• Исправлена проблема, из-за которой открытие локального файла иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой экспорт коллекции в окне InPrivate приводил к сбою браузера;
• Исправлен сбой при запуске;
• Исправлен сбой, связанный с синхронизацией;
• Исправлена проблема, из-за которой при масштабировании PDF-файлов происходил сбой вкладки на некоторых устройствах;
• Исправлен случайный сбой при удалении веб-сайта, установленного как приложение;
• Исправлена проблема, из-за которой Edge не обновлялся;
• Исправлена проблема, из-за которой удаление сохраненного пароля со страницы управления паролями приводило к фризу страницы;
• Исправлено случайное зависание при просмотре файлов, защищенных с помощью Data Loss Prevention;
• Исправлена проблема, из-за которой попытка входа в браузер с помощью рабочей или школьной учетной записи не удавалась в некоторых версиях Windows;
• Исправлена проблема, из-за которой новые коллекции иногда не могли быть созданы;
Изменено поведение:
• Исправлена проблема на Mac, из-за которой ссылки из других приложений всегда открывались в последнем используемом профиле, независимо от того, какой профиль выбран по умолчанию для открытия ссылок;
• Исправлена проблема, из-за которой Microsoft Search for Business не работал;
• Исправлена проблема, из-за которой текст в выпадающем списке адресной строки был слишком маленьким;
• Исправлена проблема, из-за которой настройка браузера на удаление файлов cookie при его закрытии, а также настройка некоторых исключений иногда приводила к удалению этих исключений;
• Исправлена проблема, из-за которой открытие Edge из ярлыка, прикрепленного к панели задач, иногда не связывало окно с этим ярлыком, а создавало новую запись на панели задач;
• Исправлена проблема, из-за которой отключение настройки отображения результатов поиска в адресной строке из локальных данных, таких как избранное и история, иногда приводило к невозможности прямого перехода к определенным URL-адресам, таким как URL-адреса chrome://, поскольку они должны сначала перенаправляться на URL-адреса edge://;
• Исправлена проблема, из-за которой у некоторых разрешений веб-сайтов в разделе «Настройки» отсутствовали иконки;
• Исправлена проблема, из-за которой при открытии ссылки, инициирующей загрузку в новой вкладке, иногда не запускалась загрузка, если включен параметр, позволяющий выбрать место для сохранения каждого загруженного файла;
• Исправлена проблема, из-за которой при вставке URL-адресов, отформатированных с использованием стиля ссылки с помощью параметров «Поделиться», «Копировать» и «Вставить» в разделе «Настройки», иногда вставлялся только заголовок базовой страницы, а не фактический URL-адрес;
• Исправлена проблема, из-за которой повторное открытие закрытой вкладки с активированным иммерсивным средством чтения страница не возвращалась в режим чтения;
• Исправлена проблема на Mac, когда Shy UI иногда не отображался, когда это должно было быть;
• Исправлена проблема, из-за которой ввод текста в адресной строке иногда не давал никаких предложений по поиску;
• Исправлена проблема, из-за которой выбор всех элементов на внутренней странице, например на странице управления историей, иногда не вызывал возможность их удаления;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-сайт мог несколько раз отображаться в списке лучших сайтов на странице новой вкладки;
• Исправлена проблема, из-за которой Edge иногда оставлял после себя огромный кэш данных;
• Изменены PWA-приложения и веб-сайты, установленные как приложения, которые больше не открываются повторно после перезапуска браузера из-за обновления, сбоя и т. д. благодаря отзывам пользователей. Эта область все еще исследуется и, вероятно, будет пересмотрена;
• Политика управления логотипом компании на странице новой вкладки устарела. Обновления документации и административных шаблонов появятся позже;
• Удалена возможность перевода страницы новой вкладки с помощью встроенного переводчика;
• Удалена возможность сохранения паролей в окнах Application Guard;
Известные проблемы:
• Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Некоторые пользователи все еще сталкиваются с проблемой, когда немедленно происходит сбой всех вкладок и расширений с ошибкой STATUS_INVALID_IMAGE_HASH. Наиболее распространенной причиной этой ошибки является устаревшее программное обеспечение безопасности или антивирусное программное обеспечение от таких поставщиков, как Symantec, и в этих случаях обновление этого программного обеспечения исправит ее;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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