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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 87.0.634.0

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:31
  • Просмотров: 41
Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 87.0.634.0

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 87.0.634.0. Как вы можете видеть, это первый релиз для основной версии 87, и у компании есть много интересных новых функций, которыми можно поделиться! Но, во-первых, важное обновление об окончании поддержки Adobe Flash: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/09/04/update-adobe-flash-end-support/. Microsoft также хотела бы направить специальное приглашение всем, кто не входит в браузер. Компания хочет услышать от вас завтра (10 сентября) вживую, а не лично: https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/not-signing-into-the-browser-why-or-why-not-we-would-love-to/m-p/1632729.

Добавлены функции:

• Добавлена возможность «Открыть» и «Сохранить как» для скачанных элементов на полке «Загрузки», прежде чем они начнут загрузку;
• Добавлена возможность просмотра оглавления PDF-файла и использования его для навигации по расположениям внутри него;
• Добавлена настройка разрешения веб-сайта для сайтов, которые просят открыть приложение после нажатия на ссылку;
• Изменена поддержка ClickOnce, чтобы она была включена по умолчанию;
• Включена поддержка политики управления размером бумаги для печати по умолчанию из Chromium;
• Включена поддержка политик управления для настройки защиты от чтения файловой системы по умолчанию, настройки защиты от записи файловой системы по умолчанию, запросов чтения файловой системы для URL-адресов, блокировки чтения файловой системы для URL-адресов, запросов на запись файловой системы для URL-адресов и блокировки записи файловой системы для URL-адресов из Chromium;

Улучшена надежность:

• Исправлена проблема на Mac, из-за которой у пользователей, использующих предварительную версию OS 11 (Big Sur), могли возникнуть проблемы со всеми версиями Edge, которые либо получали сбой, либо не запускались;
• Исправлена проблема, из-за которой открытие локального файла иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой экспорт коллекции в окне InPrivate приводил к сбою браузера;
• Исправлен сбой при запуске;
• Исправлен сбой, связанный с синхронизацией;
• Исправлена проблема, из-за которой при масштабировании PDF-файлов происходил сбой вкладки на некоторых устройствах;
• Исправлен случайный сбой при удалении веб-сайта, установленного как приложение;
• Исправлена проблема, из-за которой Edge не обновлялся;
• Исправлена проблема, из-за которой удаление сохраненного пароля со страницы управления паролями приводило к фризу страницы;
• Исправлено случайное зависание при просмотре файлов, защищенных с помощью Data Loss Prevention;
• Исправлена проблема, из-за которой попытка входа в браузер с помощью рабочей или школьной учетной записи не удавалась в некоторых версиях Windows;
• Исправлена проблема, из-за которой новые коллекции иногда не могли быть созданы;

Изменено поведение:

• Исправлена проблема на Mac, из-за которой ссылки из других приложений всегда открывались в последнем используемом профиле, независимо от того, какой профиль выбран по умолчанию для открытия ссылок;
• Исправлена проблема, из-за которой Microsoft Search for Business не работал;
• Исправлена проблема, из-за которой текст в выпадающем списке адресной строки был слишком маленьким;
• Исправлена проблема, из-за которой настройка браузера на удаление файлов cookie при его закрытии, а также настройка некоторых исключений иногда приводила к удалению этих исключений;
• Исправлена проблема, из-за которой открытие Edge из ярлыка, прикрепленного к панели задач, иногда не связывало окно с этим ярлыком, а создавало новую запись на панели задач;
• Исправлена проблема, из-за которой отключение настройки отображения результатов поиска в адресной строке из локальных данных, таких как избранное и история, иногда приводило к невозможности прямого перехода к определенным URL-адресам, таким как URL-адреса chrome://, поскольку они должны сначала перенаправляться на URL-адреса edge://;
• Исправлена проблема, из-за которой у некоторых разрешений веб-сайтов в разделе «Настройки» отсутствовали иконки;
• Исправлена проблема, из-за которой при открытии ссылки, инициирующей загрузку в новой вкладке, иногда не запускалась загрузка, если включен параметр, позволяющий выбрать место для сохранения каждого загруженного файла;
• Исправлена проблема, из-за которой при вставке URL-адресов, отформатированных с использованием стиля ссылки с помощью параметров «Поделиться», «Копировать» и «Вставить» в разделе «Настройки», иногда вставлялся только заголовок базовой страницы, а не фактический URL-адрес;
• Исправлена проблема, из-за которой повторное открытие закрытой вкладки с активированным иммерсивным средством чтения страница не возвращалась в режим чтения;
• Исправлена проблема на Mac, когда Shy UI иногда не отображался, когда это должно было быть;
• Исправлена проблема, из-за которой ввод текста в адресной строке иногда не давал никаких предложений по поиску;
• Исправлена проблема, из-за которой выбор всех элементов на внутренней странице, например на странице управления историей, иногда не вызывал возможность их удаления;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-сайт мог несколько раз отображаться в списке лучших сайтов на странице новой вкладки;
• Исправлена проблема, из-за которой Edge иногда оставлял после себя огромный кэш данных;
• Изменены PWA-приложения и веб-сайты, установленные как приложения, которые больше не открываются повторно после перезапуска браузера из-за обновления, сбоя и т. д. благодаря отзывам пользователей. Эта область все еще исследуется и, вероятно, будет пересмотрена;
• Политика управления логотипом компании на странице новой вкладки устарела. Обновления документации и административных шаблонов появятся позже;
• Удалена возможность перевода страницы новой вкладки с помощью встроенного переводчика;
• Удалена возможность сохранения паролей в окнах Application Guard;

Известные проблемы:

• Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Некоторые пользователи все еще сталкиваются с проблемой, когда немедленно происходит сбой всех вкладок и расширений с ошибкой STATUS_INVALID_IMAGE_HASH. Наиболее распространенной причиной этой ошибки является устаревшее программное обеспечение безопасности или антивирусное программное обеспечение от таких поставщиков, как Symantec, и в этих случаях обновление этого программного обеспечения исправит ее;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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