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Последнее накопительное обновление Windows 10 May 2020 Update ломает WSL 2

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 00:57
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В этот вторник Microsoft выпустила обновления для всех поддерживаемых версий Windows 10. Однако пользователи Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2) начали сообщать, что одно из обновлений вызывает проблему в среде. Проблемное обновление, похоже, было выпущено для May 2020 Update (KB4571756).

Установка накопительного обновления, которое обновляет сборку ОС до 19041.508, предположительно приводит к тому, что WSL2 не загружается и отображает ошибку «Элемент не найден». Неясно, насколько широко распространена проблема, и есть ли какие-либо конкретные конфигурации, вызывающие проблему. Пользователи GitHub сообщают, что проблема начала появляться после установки обновления, и что удаление обновления исправляет проблему.

Интересно, что, хотя пользователи заявляют, что могут восстановить работу WSL 2 при удалении KB4571756, проблема с WSL, вызывающая ошибку, существует с конца июля, а также беспокоит пользователей, когда они пытаются перейти с WSL 1 на WSL 2. Другой поток говорит о том, что подобная проблема есть в сборках Insider Preview, предполагая, что проблема не является специфичной для текущих обычных версий ОС.

Неясно, что именно вызывает проблему, поскольку она затрагивает несколько версий ОС. Нет отчетов о том, появляется ли проблема в Windows 10 версий 1903 и 1909, поскольку WSL 2 была портирована на эти версии в прошлом месяце.

Хотя известные проблемы в статье базы знаний не перечисляют проблему с WSL 2, ответ на GitHub предполагает, что компания работает над исправлением. Для тех, кто работает на базе обычных сборок, получивших WSL 2, лучше всего приостановить установку последних обновлений.
Илья Источник:
github.com
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