Microsoft хочет упростить понимание блокировки крупных обновлений Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:45
- Просмотров: 115
Каждый раз, когда Microsoft выпускает новое крупное обновление Windows 10, не все пользователи могут установить его немедленно. Как мы видели ранее с May 2020 Update (версия 2004), снова было несколько блокировок обновления, не позволяющих многим потребителям, в том числе с последними устройствами Microsoft Surface, немедленно установить это обновление.
Было довольно удивительно видеть, что последняя версия Windows 10 не была готова в первый день для некоторых устройств Surface. Проблемы с совместимостью также могут расстраивать других пользователей Windows 10, особенно потому, что Центр обновления Windows не очень хорошо объясняет, почему кто-то не может установить последнюю версию Windows 10.
Согласно новому отчету Мэри Джо Фоли, Microsoft осознает, что может лучше избегать проблем с совместимостью, более тесно сотрудничая со своими партнерами по оборудованию. Кроме того, компания, возможно, уже работает над улучшением информирования о том, почему крупные обновления не могут быть установлены немедленно.
Что касается первой проблемы, источники Фоли заявили, что «Microsoft работает над расширением матрицы тестирования драйверов, добавляя больше комбинаций оборудования/драйверов и сочетая их со своими технологиями искусственного интеллекта/машинного обучения, чтобы выявить потенциальные проблемные области до и после начала развертывания».
Что касается лучшего объяснения пользователям Windows 10, почему они не могут установить новую версию Windows 10, когда захотят, планы компании все еще немного неясны, хотя, по словам Фоли, внесение некоторых улучшений входит в дорожную карту.
Узнать другие подробности можно здесь.
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