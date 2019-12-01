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Функция Web Capture доступна для некоторых пользователей Microsoft Edge Dev

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 01:18
  • Просмотров: 0

Функция Web Capture, которая недавно была замечена в Microsoft Edge Canary, теперь развёртывается для небольшой группы пользователей Edge Dev.

Инсайдеры Microsoft Edge (использующие Microsoft Edge Dev Build 87.0.634.0 или выше) могут включить функцию, перейдя в Настройки> Внешний вид. Затем нажмите «Показать кнопку захвата веб-страниц», чтобы добавить параметр захвата веб-страниц в меню «…».

Функция Web Capture доступна для некоторых пользователей Microsoft Edge Dev




Чтобы получить доступ к этой функции, откройте меню «…» и выберите «Захват веб-страницы».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
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