Функция Web Capture доступна для некоторых пользователей Microsoft Edge Dev
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:18
- Просмотров: 0
Функция Web Capture, которая недавно была замечена в Microsoft Edge Canary, теперь развёртывается для небольшой группы пользователей Edge Dev.
Инсайдеры Microsoft Edge (использующие Microsoft Edge Dev Build 87.0.634.0 или выше) могут включить функцию, перейдя в Настройки> Внешний вид. Затем нажмите «Показать кнопку захвата веб-страниц», чтобы добавить параметр захвата веб-страниц в меню «…».
Чтобы получить доступ к этой функции, откройте меню «…» и выберите «Захват веб-страницы».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
reddit.com
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