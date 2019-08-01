Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft Edge Canary позволяет переводить выделенные части текста на веб-странице

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:39
  • Просмотров: 109

Microsoft Edge Canary получил новую функцию, которая должна позволить пользователям переводить выделенные части текста на веб-странице. Эта функция находится в стадии контролируемого развертывания и доступна некоторым пользователям Edge Canary.

По умолчанию Microsoft Edge поставляется со встроенной функцией перевода, которая позволяет пользователям автоматически переводить веб-страницы на язык, отличный от языка браузера по умолчанию. Усовершенствования функции перевода позволят переводить определенные разделы страницы, а затем отображать содержимое на нужном языке при просмотре веб-сайта.



Если вы используете последнюю версию Canary Edge на своем ПК, то можете найти этот новый параметр в контекстном меню. Просто откройте веб-страницу в браузере и выделите фрагмент текста, который вы хотите перевести. Затем щелкните правой кнопкой мыши на выделенном тексте и выберите опцию «Перевести выделенное на <язык>». После этого выделенный текст должен быть переведен на язык по умолчанию, настроенный пользователем. Если вы хотите отменить это изменение, щелкните символ перевода в адресной строке и выберите «Показать оригинал», чтобы увидеть исходный текст.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Edge Canary позволяет удалять предложения адресной строки с помощью мыши

Microsoft Edge Canary позволяет удалять предложения адресной строки с помощью мыши

Microsoft Edge получил поддержку перевода страниц в Immersive Reader

Microsoft Edge получил поддержку перевода страниц в Immersive Reader

Micrisoft добавила раздел «Браузер по умолчанию» в Microsoft Edge Canary

Micrisoft добавила раздел «Браузер по умолчанию» в Microsoft Edge Canary

Функция «Найти на странице» получила улучшения в новой сборке Edge Canary

Функция «Найти на странице» получила улучшения в новой сборке Edge Canary

Microsoft выпустила сборку Microsoft Edge Insider Canary Build 78.0.240.0 (Обновлено)

Microsoft выпустила сборку Microsoft Edge Insider Canary Build 78.0.240.0 (Обновлено)




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Patraskon
Посетитель | Вчера, 19:50
  • 0
Лучше б дали выбор между гуглом и бингом
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 55
Пользователей: 0
Гостей: 55
Роботы: Yandex Google
+7  
Новостей: 12399
+1  
Комментариев: 39446
+0  
Пользователей: 10036