Microsoft Edge Canary позволяет переводить выделенные части текста на веб-странице
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:39
- Просмотров: 109
Microsoft Edge Canary получил новую функцию, которая должна позволить пользователям переводить выделенные части текста на веб-странице. Эта функция находится в стадии контролируемого развертывания и доступна некоторым пользователям Edge Canary.
По умолчанию Microsoft Edge поставляется со встроенной функцией перевода, которая позволяет пользователям автоматически переводить веб-страницы на язык, отличный от языка браузера по умолчанию. Усовершенствования функции перевода позволят переводить определенные разделы страницы, а затем отображать содержимое на нужном языке при просмотре веб-сайта.
Если вы используете последнюю версию Canary Edge на своем ПК, то можете найти этот новый параметр в контекстном меню. Просто откройте веб-страницу в браузере и выделите фрагмент текста, который вы хотите перевести. Затем щелкните правой кнопкой мыши на выделенном тексте и выберите опцию «Перевести выделенное на <язык>». После этого выделенный текст должен быть переведен на язык по умолчанию, настроенный пользователем. Если вы хотите отменить это изменение, щелкните символ перевода в адресной строке и выберите «Показать оригинал», чтобы увидеть исходный текст.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
reddit.com
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