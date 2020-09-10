Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 87.0.637.0
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:51
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Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 87.0.637.0. Эта неделя небольшая из-за выходных на прошлой неделе, но у Microsoft есть кое-что интересное, что она можем рассказать о запуске Surface Duo. Здесь у компании есть обзор того, как Edge лучше работает с многозадачностью: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2020/09/10/the-new-microsoft-edge-on-surface-duo-showcases-cross-platform-convenience/. А для разработчиков у Microsoft есть обзор того, как работают эти API с двумя экранами и как они могут заставить их работать на их собственных веб-сайтах: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/09/14/introducing-dual-screen-foldable-web-apis/. Разработчики также получают бонус: обзор нового средства просмотра исходного кода в инструментах F12: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/09/15/source-order-viewer-edge-devtools/.
Добавлены функции:
• Добавлена возможность смахивания вниз на сенсорных экранах, чтобы активировать Shy UI;
Улучшена надежность:
• Исправлен сбой из-за синхронизации;
• Исправлена проблема, из-за которой изменение темы браузера и последующее использование Shy UI приводило к сбою браузера;
Изменено поведение:
• Исправлена проблема, из-за которой страница настроек файлов cookie и разрешений в разделе «Настройки» была пустой;
• Исправлена проблема, из-за которой панель коллекций иногда оставалась пустой;
• Исправлена проблема, когда при щелчке правой кнопкой мыши по элементам в меню правой кнопки мыши они не выбирались;
• Исправлена проблема, из-за которой на некоторых веб-сайтах, таких как Kaltura, отображалась ошибка, что браузер блокирует сторонние файлы cookie;
• Исправлена проблема, из-за которой попытка войти в Immersive Reader приводила к ошибке на некоторых страницах;
• Исправлена проблема, из-за которой при использовании параметра «Сохранить как» при загрузке файла в приглашении к размещению файла при каждом первом открытии отображалась одна и та же папка вместо самой последней используемой папки;
• Исправлена проблема, из-за которой при переводе контента на странице с несколькими языками иногда возникала ошибка, что язык, на который он переводится, совпадает с текущим языком, даже если на странице есть текст, который можно успешно перевести;
• Исправлена проблема, из-за которой удаление веб-сайта, установленного как приложение из-за пределов Edge (например, из панели управления), иногда не приводило к удалению приложения из списка приложений Edge.
• Исправлена проблема, из-за которой просмотр каретки оставался включенным после закрытия браузера;
Известные проблемы:
• • Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Некоторые пользователи все еще сталкиваются с проблемой, когда немедленно происходит сбой всех вкладок и расширений с ошибкой STATUS_INVALID_IMAGE_HASH. Наиболее распространенной причиной этой ошибки является устаревшее программное обеспечение безопасности или антивирусное программное обеспечение от таких поставщиков, как Symantec, и в этих случаях обновление этого программного обеспечения исправит ее;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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