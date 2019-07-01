Microsoft Edge теперь может генерировать надежные и уникальные пароли для пользователей
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:54
- Просмотров: 62
Новый Microsoft Edge не только предупреждает об обнаружении скомпрометированных паролей, но и предлагает уникальные пароли для онлайн-аккаунтов. Если вы выберете их, Edge сохранит и автоматически заполнит имя пользователя и пароль при следующем посещении веб-сайта. Функция генерации пароля теперь доступна для Microsoft Edge Canary и Dev.
Новый Microsoft Edge теперь имеет встроенный генератор паролей, который включен по умолчанию. Чтобы начать использовать эту функцию, необходимо выполнить следующие действия:
1. Запустите браузер Edge.
2. Посетите веб-сайт.
3. Нажмите на кнопку «Создать новую учетную запись».
4. Щелкните поле пароля и выберите «Использовать предлагаемый пароль».
Если вы используете Microsoft Edge на Android или iOS и синхронизируете данные, то новые пароли на рабочем столе также будут доступны на вашем мобильном устройстве.
Если вы не хотите, чтобы в новом Edge отображались варианты пароля, то нужно выполнить следующие действия:
1. Щелкните меню «…».
2. Выберите Настройки> Профили> Пароли.
3. Включите параметр «Предлагать надежные пароли».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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