Функция «Приложения» в приложении «Ваш телефон» теперь развёртывается на все поддерживаемые устройства
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:24
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Функция «Приложения» в приложении «Ваш телефон» теперь развёртывается на все поддерживаемые устройства.
Вот соответствующий твит компании Microsoft:
We are excited to announce that the Apps feature is now rolled out to everyone with supported devices (It may take up to 48hrs. to show up). It allows you to instantly access your Android phone’s mobile apps directly from your Windows 10 PC. Learn more: https://t.co/vASs8SCCVW pic.twitter.com/xUOaMmfALU— Microsoft Your Phone (@MSYourPhone) September 15, 2020
Вы можете узнать другие подробности здесь.
Илья Источник:
twitter.com/MSYourPhone
twitter.com/MSYourPhone
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