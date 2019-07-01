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Функция «Приложения» в приложении «Ваш телефон» теперь развёртывается на все поддерживаемые устройства

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 00:24
  • Просмотров: 4

Функция «Приложения» в приложении «Ваш телефон» теперь развёртывается на все поддерживаемые устройства.

Вот соответствующий твит компании Microsoft:



Вы можете узнать другие подробности здесь.
Илья Источник:
twitter.com/MSYourPhone
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