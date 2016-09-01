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Microsoft выпустила накопительные обновления для Windows 10 версий 1909, 1903 и 1809

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 02:50
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Компания Microsoft выпустила накопительные обновления для Windows 10 версий 1909, 1903 и 1809.

Вот список изменений сборки 18362.1110:

• Добавляет уведомление в Internet Explorer 11, информирующее пользователей об окончании поддержки Adobe Flash в декабре 2020 года. Для получения дополнительной информации см. KB4581051;
• Исправлена проблема с режимом Microsoft Edge IE, которая возникала при включении параметра «Настроить расширенное обнаружение зависания для режима Internet Explorer» в Microsoft Edge;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые приложения переходили в цикл нежелательного восстановления. В результате, пользователь не мог использовать это приложение в течение этого времени;
• Исправлена проблема, которая в некоторых сценариях приводила к прекращению работы приложений, если они созданы с помощью Visual Basic for Applications (VBA). Ошибка: «Класс не зарегистрирован»;
• Исправлена проблема, из-за которой мог отображаться пустой черный экран, когда устройство подключалось к компьютеру Windows Virtual Desktop (WVD);
• Исправлена проблема, из-за которой контент 4K с расширенным динамическим диапазоном (HDR) мог отображаться темнее, чем ожидалось, при настройке некоторых систем, отличных от HDR, для HDR Streaming;
• Исправлена проблема, которая вызывала ошибку остановки при сбое инициализации графического адаптера;
• Исправлена проблема, чтобы снизить вероятность отсутствия шрифтов;
• Исправлена проблема, из-за которой устройство переставало отвечать на запросы после того, как вы использовали перо в течение нескольких часов;
• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось распознать первый символ Восточноазиатского языка, введенный в DataGrid библиотеки Microsoft Foundation Class (MFC);
• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось выбрать «Я забыл свой пин-код» в Настройки> Учетные записи> Варианты входа в локальном развертывании Windows Hello for Business;
• Исправлена проблема, которая приводила к неожиданному закрытию проводника при использовании расширения оболочки ленты при определенных обстоятельствах;
• Исправлена проблема, которая влияла на ассоциации приложений по умолчанию во время некоторых сценариев обновления. Это могло вызвать появление многочисленных тост-уведомлений при первом входе в систему после обновления;
• Исправлена проблема, которая генерировала сообщение «Нет компонентов для установки» при добавлении компонента, даже если вы предоставили учетные данные администратора;
• Исправлена проблема, которая вызывала ошибку остановки при использовании Microsoft Surface Slim Pen в некоторых редакциях Microsoft Surface Pro X или Microsoft Surface Laptop 3;
• Обновляет информацию о часовом поясе 2021 года для Фиджи;
• Исправляет ошибку остановки 0xC2 в usbccgp.sys;
• Исправлена проблема, которая вызывала случайные разрывы строк при перенаправлении вывода ошибок консоли PowerShell;
• Исправлена проблема с созданием HTML-отчетов с помощью tracerpt;
• Разрешает выполнение DeviceHealthMonitoring Cloud Service Plan (CSP) в редакциях Windows 10 Business и Windows 10 Pro;
• Исправлена проблема, из-за которой содержимое в HKLM\Software\Cryptography не переносилось во время обновления функций Windows;
• Исправлена проблема, из-за которой отображалась ошибка, которая указывала на то, что изменение пин-кода смарт-карты не было успешным, даже если изменение пин-кода было успешным;
• Исправлена проблема, из-за которой могли создаваться повторяющиеся объекты каталога Foreign Security Principal для аутентифицированных и интерактивных пользователей в разделе домена. В результате, к именам исходных объектов каталога добавлялось «CNF», и они искажались. Эта проблема возникала при продвижении нового контроллера домена с помощью флага CriticalReplicationOnly;
• Исправлена проблема, из-за которой вы не могли включить BitLocker после установки Server Core App Compatibility Feature on Demand (FOD);
• Исправлена проблема, которая в некоторых обстоятельствах вызывала нарушение доступа в lsass.exe, когда процесс запускался с помощью команды runas;
• Исправлена проблема, при которой Windows Defender Application Control применял правила для имен семейств пакетов, которые следует только проверять;
• Исправлена проблема, которая возникала после обновления, из-за которой устройства, на которых включена функция Dynamic Root of Trust for Measurement (DRTM), неожиданно сбрасывались при режиме гибернации;
• Обновляет конфигурацию распознавания лиц Windows Hello для хорошей работы с камерами с длиной волны 940 нм;
• Уменьшает искажения и аберрации в головных дисплеях Windows Mixed Reality (HMD);
• Гарантирует, что новые Windows Mixed Reality HMDs соответствуют минимальным требованиям спецификации и по умолчанию имеют частоту обновления 90 Гц;
• Исправлена проблема, которая вызывала ошибку остановки на узле Hyper-V, когда виртуальная машина (VM) выдавала определенную команду Small Computer System Interface (SCSI);
• Исправлена проблема, из-за которой Always On VPN (AOVPN) не могло автоматически переподключаться при выходе из спящего режима или режима гибернации;
• Добавляет Azure Active Directory (AAD) Device Token, который отправлялся в Центр обновления Windows (WU) как часть каждого сканирования WU. WU мог использовать этот токен для запроса членства в группах, имеющих идентификатор устройства AAD;
• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось зарегистрировать события 5136 для изменений членства в группах в некоторых сценариях. Это происходит при использовании элемента управления «Permissive Modify»; например, модули PowerShell Active Directory (AD) использовали этот элемент управления;
• Исправлена проблема с драйвером Microsoft Cluster Shared Volumes File Systems (CSVFS), который предотвращает доступ API Win32 к данным SQL Server Filestream. Это происходило, когда данные хранились на Cluster Shared Volume в экземпляре отказоустойчивого кластера SQL Server, который находился на виртуальной машине Azure;
• Исправлена проблема, которая вызывала взаимную блокировку при включении автономных файлов. В результате CscEnpDereferenceEntryInternal удерживал родительские и дочерние блокировки;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою заданий дедупликации с ошибкой остановки 0x50 при вызове HsmpRecallFreeCachedExtents ();
• Исправлена проблема, из-за которой приложения переставали работать, когда они использовали API общего доступа Microsoft Remote Desktop. Код исключения точки останова - 0x80000003;
• Удаляет HTTP-вызов www.microsoft.com, который клиент Remote Desktop (mstsc.exe) делает при выходе из системы при использовании Remote Desktop Gateway;
• Добавляет поддержку некоторых новых контроллеров движения Windows Mixed Reality;
• Исправляет проблему с оценкой состояния совместимости экосистемы Windows, чтобы обеспечить совместимость приложений и устройств для всех обновлений Windows;
• Исправлена проблему с настройкой групповой политики «Ограничить делегирование учетных данных на удаленные серверы» с режимом «Ограничить делегирование учетных данных» на клиенте RDP. В результате, служба Terminal Server сначала пыталась использовать режим «Require Remote Credential Guard» и использовала режим «Require Restricted Admin» только в том случае, если сервер не поддерживал режим «Require Remote Credential Guard»;

Узнать список изменений других версий Windows 10 можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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