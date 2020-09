Компания Microsoft выпустила накопительные обновления для Windows 10 версий 1909, 1903 и 1809.Вот список изменений сборки 18362.1110:• Добавляет уведомление в Internet Explorer 11, информирующее пользователей об окончании поддержки Adobe Flash в декабре 2020 года. Для получения дополнительной информации см. KB4581051;• Исправлена проблема с режимом Microsoft Edge IE, которая возникала при включении параметра «Настроить расширенное обнаружение зависания для режима Internet Explorer» в Microsoft Edge;• Исправлена проблема, из-за которой некоторые приложения переходили в цикл нежелательного восстановления. В результате, пользователь не мог использовать это приложение в течение этого времени;• Исправлена проблема, которая в некоторых сценариях приводила к прекращению работы приложений, если они созданы с помощью Visual Basic for Applications (VBA). Ошибка: «Класс не зарегистрирован»;• Исправлена проблема, из-за которой мог отображаться пустой черный экран, когда устройство подключалось к компьютеру Windows Virtual Desktop (WVD);• Исправлена проблема, из-за которой контент 4K с расширенным динамическим диапазоном (HDR) мог отображаться темнее, чем ожидалось, при настройке некоторых систем, отличных от HDR, для HDR Streaming;• Исправлена проблема, которая вызывала ошибку остановки при сбое инициализации графического адаптера;• Исправлена проблема, чтобы снизить вероятность отсутствия шрифтов;• Исправлена проблема, из-за которой устройство переставало отвечать на запросы после того, как вы использовали перо в течение нескольких часов;• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось распознать первый символ Восточноазиатского языка, введенный в DataGrid библиотеки Microsoft Foundation Class (MFC);• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось выбрать «Я забыл свой пин-код» в Настройки> Учетные записи> Варианты входа в локальном развертывании Windows Hello for Business;• Исправлена проблема, которая приводила к неожиданному закрытию проводника при использовании расширения оболочки ленты при определенных обстоятельствах;• Исправлена проблема, которая влияла на ассоциации приложений по умолчанию во время некоторых сценариев обновления. Это могло вызвать появление многочисленных тост-уведомлений при первом входе в систему после обновления;• Исправлена проблема, которая генерировала сообщение «Нет компонентов для установки» при добавлении компонента, даже если вы предоставили учетные данные администратора;• Исправлена проблема, которая вызывала ошибку остановки при использовании Microsoft Surface Slim Pen в некоторых редакциях Microsoft Surface Pro X или Microsoft Surface Laptop 3;• Обновляет информацию о часовом поясе 2021 года для Фиджи;• Исправляет ошибку остановки 0xC2 в usbccgp.sys;• Исправлена проблема, которая вызывала случайные разрывы строк при перенаправлении вывода ошибок консоли PowerShell;• Исправлена проблема с созданием HTML-отчетов с помощью tracerpt;• Разрешает выполнение DeviceHealthMonitoring Cloud Service Plan (CSP) в редакциях Windows 10 Business и Windows 10 Pro;• Исправлена проблема, из-за которой содержимое в HKLM\Software\Cryptography не переносилось во время обновления функций Windows;• Исправлена проблема, из-за которой отображалась ошибка, которая указывала на то, что изменение пин-кода смарт-карты не было успешным, даже если изменение пин-кода было успешным;• Исправлена проблема, из-за которой могли создаваться повторяющиеся объекты каталога Foreign Security Principal для аутентифицированных и интерактивных пользователей в разделе домена. В результате, к именам исходных объектов каталога добавлялось «CNF», и они искажались. Эта проблема возникала при продвижении нового контроллера домена с помощью флага CriticalReplicationOnly;• Исправлена проблема, из-за которой вы не могли включить BitLocker после установки Server Core App Compatibility Feature on Demand (FOD);• Исправлена проблема, которая в некоторых обстоятельствах вызывала нарушение доступа в lsass.exe, когда процесс запускался с помощью команды runas;• Исправлена проблема, при которой Windows Defender Application Control применял правила для имен семейств пакетов, которые следует только проверять;• Исправлена проблема, которая возникала после обновления, из-за которой устройства, на которых включена функция Dynamic Root of Trust for Measurement (DRTM), неожиданно сбрасывались при режиме гибернации;• Обновляет конфигурацию распознавания лиц Windows Hello для хорошей работы с камерами с длиной волны 940 нм;• Уменьшает искажения и аберрации в головных дисплеях Windows Mixed Reality (HMD);• Гарантирует, что новые Windows Mixed Reality HMDs соответствуют минимальным требованиям спецификации и по умолчанию имеют частоту обновления 90 Гц;• Исправлена проблема, которая вызывала ошибку остановки на узле Hyper-V, когда виртуальная машина (VM) выдавала определенную команду Small Computer System Interface (SCSI);• Исправлена проблема, из-за которой Always On VPN (AOVPN) не могло автоматически переподключаться при выходе из спящего режима или режима гибернации;• Добавляет Azure Active Directory (AAD) Device Token, который отправлялся в Центр обновления Windows (WU) как часть каждого сканирования WU. WU мог использовать этот токен для запроса членства в группах, имеющих идентификатор устройства AAD;• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось зарегистрировать события 5136 для изменений членства в группах в некоторых сценариях. Это происходит при использовании элемента управления «Permissive Modify»; например, модули PowerShell Active Directory (AD) использовали этот элемент управления;• Исправлена проблема с драйвером Microsoft Cluster Shared Volumes File Systems (CSVFS), который предотвращает доступ API Win32 к данным SQL Server Filestream. Это происходило, когда данные хранились на Cluster Shared Volume в экземпляре отказоустойчивого кластера SQL Server, который находился на виртуальной машине Azure;• Исправлена проблема, которая вызывала взаимную блокировку при включении автономных файлов. В результате CscEnpDereferenceEntryInternal удерживал родительские и дочерние блокировки;• Исправлена проблема, которая приводила к сбою заданий дедупликации с ошибкой остановки 0x50 при вызове HsmpRecallFreeCachedExtents ();• Исправлена проблема, из-за которой приложения переставали работать, когда они использовали API общего доступа Microsoft Remote Desktop. Код исключения точки останова - 0x80000003;• Удаляет HTTP-вызов www.microsoft.com, который клиент Remote Desktop (mstsc.exe) делает при выходе из системы при использовании Remote Desktop Gateway;• Добавляет поддержку некоторых новых контроллеров движения Windows Mixed Reality;• Исправляет проблему с оценкой состояния совместимости экосистемы Windows, чтобы обеспечить совместимость приложений и устройств для всех обновлений Windows;• Исправлена проблему с настройкой групповой политики «Ограничить делегирование учетных данных на удаленные серверы» с режимом «Ограничить делегирование учетных данных» на клиенте RDP. В результате, служба Terminal Server сначала пыталась использовать режим «Require Remote Credential Guard» и использовала режим «Require Restricted Admin» только в том случае, если сервер не поддерживал режим «Require Remote Credential Guard»;Узнать список изменений других версий Windows 10 можно здесь