Microsoft выпустила Windows 10 20H2 Build 19042.508 для инсайдеров Release Preview Channel
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:10
- Просмотров: 20
Microsoft продолжает готовить Windows 10 October 2020 Update (версия 20H2) к выпуску. Сегодня Microsoft выпускает сборку 19042.508 (KB4571756) для инсайдеров Windows в Release Preview Channel. Microsoft полагает, что сборка 19042.508 является финальной сборкой, и Microsoft продолжит совершенствовать общий опыт October 2020 Update на ПК клиентов в рамках обычной процедуры обслуживания.
Обратите внимание, что October 2020 Update будет предложено инсайдерам в Release Preview Channel через «ищущий» опыт в Центре обновления Windows. Это означает, что инсайдерам нужно будет перейти в Настройки> Обновление и безопасность> Центр обновления Windows и выбрать загрузку и установку 20H2. Как только инсайдер обновит свой компьютер до October 2020 Update, он будет продолжать автоматически получать новые сервисные обновления через Центр обновления Windows (например, процесс ежемесячного обновления).
Microsoft также начинает автоматически развёртывать October 2020 Update для инсайдеров, которые находятся Beta Channel. Для инсайдеров, которые ранее не выбирали установку October 2020 Update, оно будет автоматически предложено через Центр обновления Windows.
Примечание: коммерческим устройствам как в Beta Channel, так и в Release Preview Channel также автоматически будет предложено October 2020 Update. См. этот пост в блоге для получения более подробной информации о коммерческих устройствах.
Известная проблема
• Инсайдеры Windows на сборке 19042.508 в каналах Beta и Release Preview выпуска, использующие Windows Subsystem for Linux (WSL), будут затронуты ошибкой «Элемент не найден» при попытке запуска WSL. С помощью инсайдеров Microsoft определила основную причину проблемы и создала исправление, которое вскоре должно быть включено в следующий сервисный выпуск 20H2. Инсайдеры, желающие быть немедленно разблокированными, могут удалить эту сборку (KB4571756), которая не является обновлением безопасности. Вы можете просмотреть проблему GitHub, где компания отслеживает это здесь;
Как получить October 2020 Update из канала Release Preview
Вы можете использовать учетную запись Microsoft (MSA) или учетную запись Azure Active Directory для получения October 2020 Update в кольце Release Preview.
Шаг 1: Перейдите в Настройки Обновление и безопасность> Программа предварительной оценки Windows и нажмите кнопку «Начать».
Шаг 2: Свяжите свою учетную запись Microsoft или Azure Active Directory. Это учетная запись электронной почты, которую вы использовали для регистрации в Windows Insider Program.
Шаг 3: Выберите «Release Preview Channel», чтобы получить October 2020 Update.
Шаг 4: Подтвердите юридический материал.
Шаг 5: Нажмите «Перезагрузить сейчас», чтобы убедиться, что ваш компьютер находится в кольце Release Preview. Без перезагрузки ПК ваш компьютер не будет полностью подключен. Требуется перезагрузка.
Шаг 6: После перезагрузки компьютера, дважды проверьте настройки Windows Insider Program через Настройки> Обновление и безопасность> Программа предварительной оценки Windows и убедитесь, что в разделе «Выберите параметры предварительной оценки» отображается «Release Preview Channel».
Шаг 7: Если вы выберете Настройки> Обновление и безопасность> Центр обновления Windows и нажмете кнопку «Проверить наличие обновлений» – ваш компьютер должен получить October 2020 Update (версия 20H2).
Как только ваш компьютер получит October 2020 Update, Microsoft продолжит выпускать накопительные обновления, как обычно, чтобы улучшить ваш опыт.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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