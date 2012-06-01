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Microsoft исправит BSOD на Lenovo ThinkPad

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:37
  • Просмотров: 88
Microsoft исправит BSOD на Lenovo ThinkPad

Ранее сообщалось, что Lenovo предупредила владельцев ThinkPad о том, что обновление Windows 10 за август 2020 года может вызвать BSOD у некоторых пользователей.

Теперь Microsoft признала проблему на странице поддержки.

Microsoft заявляет, что это связано с Windows 10 Build 19041.423 или более новыми обновлениями, ограничивающими доступ процессов к пространству конфигурации устройства PCI при определенных условиях. При запуске программного обеспечения Lenovo Vantage некоторые версии могут пытаться получить доступ к пространству конфигурации устройства PCI неподдерживаемым образом. Это действие приводит к возникновению ошибки остановки.

Чтобы обойти ошибку «SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED - ldiagio.sys», выполните следующие действия:

1. Загрузитесь в настройки BIOS.
2. Перейдите в Безопасность.
3. Щелкните «Виртуализация».
4. Отключите «Enhanced Windows Biometric Security» в меню Безопасность -> Виртуализация.
5. Загрузитесь на рабочий стол.

Lenovo и Microsoft уже работают над решением этой проблемы.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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