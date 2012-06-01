Microsoft исправит BSOD на Lenovo ThinkPad
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:37
- Просмотров: 88
Ранее сообщалось, что Lenovo предупредила владельцев ThinkPad о том, что обновление Windows 10 за август 2020 года может вызвать BSOD у некоторых пользователей.
Теперь Microsoft признала проблему на странице поддержки.
Microsoft заявляет, что это связано с Windows 10 Build 19041.423 или более новыми обновлениями, ограничивающими доступ процессов к пространству конфигурации устройства PCI при определенных условиях. При запуске программного обеспечения Lenovo Vantage некоторые версии могут пытаться получить доступ к пространству конфигурации устройства PCI неподдерживаемым образом. Это действие приводит к возникновению ошибки остановки.
Чтобы обойти ошибку «SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED - ldiagio.sys», выполните следующие действия:
1. Загрузитесь в настройки BIOS.
2. Перейдите в Безопасность.
3. Щелкните «Виртуализация».
4. Отключите «Enhanced Windows Biometric Security» в меню Безопасность -> Виртуализация.
5. Загрузитесь на рабочий стол.
Lenovo и Microsoft уже работают над решением этой проблемы.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 38
Пользователей: 0
Гостей: 38
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 38
Роботы: Yandex Google
+13Новостей: 12427
+0Комментариев: 39446
+0Пользователей: 10036