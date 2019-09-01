Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.4
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:24
- Просмотров: 111
Компания Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.4.
Список переходов
Теперь вы можете запустить Windows Terminal Preview с определенным профилем из меню Пуск или на панели задач!
Примечание. Иконки в settings.json должны быть записаны как пути к файлам в стиле Windows, чтобы они отображались в списке переходов.
Поддержка гиперссылок
Microsoft добавила поддержку гиперссылок для встроенных гиперссылок. Эти ссылки будут отображаться со стрелкой и могут быть открыты, удерживая нажатой клавишу Ctrl и нажимая на ссылку. Поддержка автоматического определения простых текстовых ссылок появится очень скоро!
Поддержка Blink
Поддержка рендеринга атрибута blink graphic rendition SGR 5 была добавлена в Windows Terminal. Это позволяет вам весело мигать дисплеями внутри текстового буфера.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
devblogs.microsoft.com
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