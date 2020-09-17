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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 87.0.644.4

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:42
  • Просмотров: 36
Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 87.0.644.4

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 87.0.644.4. У компании также есть несколько анонсов после Ignite:

• Для веб-разработчиков у компании есть несколько способов улучшить доступность с помощью высокой контрастности и насыщенных цветов: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/09/17/styling-for-windows-high-contrast-with-new-standards-for-forced-colors/;
• Для предприятий у Microsoft есть много обновлений о предстоящих функциях, в первую очередь о поддержке Linux: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2020/09/22/whats-new-in-web-experiences-ignite-2020-need-to-secure-your-remote-workers-choose-microsoft-edge-as-your-browser-for-business/! В сводке лучших отзывов на этой неделе также есть более подробная информация о Linux: https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/top-feedback-summary-for-september-23/m-p/1704669;
• Наконец, для всех у компании есть два разных объяснения для предстоящей функции Sleeping Tabs: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/introducing-sleeping-tabs-experiment-improving-memory-usage-in/m-p/1705571 и https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/sleeping-tabs-faq/m-p/1705434. Обратите внимание, что, поскольку эта функция развертывается в качестве эксперимента, не все пользователи увидят ее изначально;

Добавлены функции:

• Добавлена поддержка темной темы для поиска на боковой панели;
• Развернутая поддержка более широко для новых функций режима киоска, таких как тайм-аут простоя и автоматическое удаление загрузки с помощью политики управления;

Улучшена надежность:

• Исправлена проблема, из-за которой установка последней версии Safari на Mac приводила к тому, что Edge показывал Error Code 6 вместо загрузки вкладок;
• Исправлена проблема, из-за которой PDF-файлы не загружались;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые веб-сайты немедленно получали сбой;
• Исправлен сбой при закрытии окна;
• Исправлен сбой при выборе места для скачивания файла;
• Исправлен сбой при запуске на Mac;

Изменено поведение:

• Улучшена дедупликация избранного, предотвращая возможность существования дубликатов с самого начала. Обратите внимание, что это влияет только на всё избранное, которое синхронизируется в дальнейшем, а существующие дубликаты на устройствах все равно необходимо удалять вручную;
• Улучшена поддержка веб-сайтов, закрепленных на панели задач, для отображения информационных значков;
• Исправлена проблема, из-за которой перестала работать плавная прокрутка;
• Исправлена еще одна причина, по которой видео Youtube не входило в полноэкранный режим должным образом, а вместо этого сильно масштабировалось или увеличивалось до размера всего окна;
• Исправлена проблема на Mac, когда Shy UI или верхние части веб-страниц не функционировали в полноэкранном режиме;
• Исправлена проблема, при которой обмен файлами с помощью API Web Share был невозможен;
• Исправлена проблема, из-за которой распакованные расширения, которые не удалось перезагрузить, оставались в отключенном состоянии без возможности их исправить;
• Исправлена проблема, из-за которой выпадающие входные данные на веб-страницах иногда не появлялись;
• Исправлена проблема, из-за которой отмена редактирования элементов коллекций все равно приводила их редактированию;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые веб-сайты, такие как NFL, не входили в систему должным образом, когда включена функция Tracking Prevention;
• Исправлена проблема, из-за которой сочетание клавиш для вызова поиска на боковой панели не работало в PDF-файлах;
• Исправлена проблема, из-за которой чтение вслух в PDF-файлах не начиналось с текущего выбора или местоположения;
• Исправлена проблема, из-за которой рукописный ввод в PDF-файлах выглядел размытым;

Известные проблемы:

• Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Некоторые пользователи все еще сталкиваются с проблемой, когда немедленно происходит сбой всех вкладок и расширений с ошибкой STATUS_INVALID_IMAGE_HASH. Наиболее распространенной причиной этой ошибки является устаревшее программное обеспечение безопасности или антивирусное программное обеспечение от таких поставщиков, как Symantec, и в этих случаях обновление этого программного обеспечения исправит ее;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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