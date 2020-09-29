Microsoft подробно описала функцию Web Capture в Edge
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- Категория: Windows 10
- Дата: 29-09-2020, 19:45
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Не так давно пользователи начали видеть функцию Web Capture в Edge Canary. Как следует из названия, эта функция позволяет пользователям делать снимки экрана веб-страницы в браузере и копировать изображение в буфер обмена или сохранять его.
Вчера Microsoft официально описала эту функцию, поскольку она попадает в Edge Canary и Dev. Инструмент находится в разделе «Настройки и прочее», доступ к которому осуществляется с помощью меню «…» в правом верхнем углу, а также его можно закрепить на панели инструментов. Выбор иконки автоматически переключает экран в режим захвата, где пользователи могут легко перемещаться, чтобы выбрать именно то, что они хотят захватить.
Интересно, что эта функция также поддерживает захват прокрутки. Пользователи могут перетащить инструмент выбора в нижнюю часть веб-страницы, что заставит страницу прокручиваться, что позволяет захватывать не только текущий вид веб-сайта. Доступ к инструменту также можно получить с помощью сочетания клавиш Ctrl + Shift + S.
Microsoft заявила, что работает над добавлением дополнительных функций, таких как рукописный ввода на снимках экрана, выделение разделов, захват всей веб-страницы и даже добавление комментариев при прокрутке снимков экрана. На данный момент в инструменте есть только две опции, включая команды «Копировать» и «Предварительный просмотр». Экран предварительного просмотра также предоставляет параметры для сохранения, совместного использования или копирования изображения.
Хотя компания не указала каких-либо конкретных номеров сборок, необходимых для включения этой функции, пользователи Edge Dev и Canary должны начать видеть ее в текущих сборках.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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