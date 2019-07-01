Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

AdDuplex: May 2020 Update установлено на 33.7% ПК с Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 20:00
  • Просмотров: 103

Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.



Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 November 2019 Update (1909) установлено на 34.5% ПК, а Windows 10 M19U – на 25.7% ПК. Если же брать Windows 10 M20U и более старые версии, то их доля находится на уровне 33.7% и 1%. Количество инсайдеров находится на уровне 0.7%.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reports.adduplex.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
AdDuplex: May 2020 Update установлено на 24.1% ПК с Windows 10

AdDuplex: May 2020 Update установлено на 24.1% ПК с Windows 10

AdDuplex: November 2019 Update установлено на 33.4% ПК с Windows 10

AdDuplex: November 2019 Update установлено на 33.4% ПК с Windows 10

AdDuplex: November 2019 Update установлено на 22.6% ПК с Windows 10

AdDuplex: November 2019 Update установлено на 22.6% ПК с Windows 10

AdDuplex: May 2019 Update установлено на 33% ПК с Windows 10

AdDuplex: May 2019 Update установлено на 33% ПК с Windows 10

AdDuplex: May 2019 Update установлено на 11.4% ПК с Windows 10

AdDuplex: May 2019 Update установлено на 11.4% ПК с Windows 10




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 45
Пользователей: 0
Гостей: 45
Роботы: Google Yandex
+10  
Новостей: 12462
+0  
Комментариев: 39447
+0  
Пользователей: 10036