AdDuplex: May 2020 Update установлено на 33.7% ПК с Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:00
- Просмотров: 103
Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.
Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 November 2019 Update (1909) установлено на 34.5% ПК, а Windows 10 M19U – на 25.7% ПК. Если же брать Windows 10 M20U и более старые версии, то их доля находится на уровне 33.7% и 1%. Количество инсайдеров находится на уровне 0.7%.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reports.adduplex.com
reports.adduplex.com
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