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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 87.0.654.0

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 04:58
  • Просмотров: 1
Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 87.0.654.0

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 87.0.654.0.

Добавлены функции:

• Более широко развернуты настройки общего доступа, копирования и вставки;
• Расширены возможности копирования форматированных ссылок на ссылки, скопированные с веб-страниц;

Улучшена надежность:

• Исправлен сбой при запуске из-за синхронизации;
• Исправлен сбой при закрытии браузера при открытом диалоговом окне Guided Switch;
• Исправлена проблема, из-за которой нажатие логотипа IE рядом с адресной строкой на вкладках режима IE приводило к сбою браузера;
• Исправлен сбой при печати;
• Исправлено зависание при использовании режима IE и загрузке страниц в других вкладках;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда не удавался поиск на боковой панели;
• Исправлена проблема, из-за которой при использовании функции «Сохранить как» иногда не удавалось сохранить PDF-файлы после их редактирования;

Изменено поведение:

• Исправлена проблема, из-за которой импорт платежной информации из других браузеров не выполнялся, если Edge не сохранял платежную информацию, введенную на веб-страницах;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда отсутствовал Jumplist;
• Исправлена проблема, из-за которой Семейная безопасность иногда не работала в окнах InPrivate;
• Исправлена проблема, из-за которой ярлыки на панели задач иногда не отображали правильное изображение учетной записи;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-сайты, установленные как приложения, иногда не имели правильного имени в Windows;
• Исправлена проблема, из-за которой удаленные поисковые системы иногда возвращались после перезапуска браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой при экспорте коллекции в OneNote иногда не экспортировались все изображения;
• Исправлена проблема, из-за которой Shift + нажатие в PDF-файлах отменяло выделение любого выделенного текста вместо расширения выделения;
• Исправлена проблема, из-за которой при поиске на странице управления расширениями иногда некорректно отображалось всплывающее окно с сообщением об удалении расширения;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающее окно «Перевод» иногда показывало неверный язык по сравнению с языком, на который фактически была переведена страница;
• Исправлена проблема, из-за которой Shy UI иногда удалялся, когда этого не должно было быть;
• Исправлена проблема, из-за которой политика управления для настройки автоматического входа в локальную учетную запись не работала должным образом для некоторых конфигураций устройств;
• Временно отключены группы вкладок;

Известные проблемы:

• Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Некоторые пользователи все еще сталкиваются с проблемой, когда немедленно происходит сбой всех вкладок и расширений с ошибкой STATUS_INVALID_IMAGE_HASH. Наиболее распространенной причиной этой ошибки является устаревшее программное обеспечение безопасности или антивирусное программное обеспечение от таких поставщиков, как Symantec, и в этих случаях обновление этого программного обеспечения исправит ее;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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