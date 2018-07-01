Новый Microsoft Edge теперь может скрывать кнопку «Вертикальные вкладки» и закреплять панель избранного сбоку экрана
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 18:13
- Просмотров: 0
Microsoft Edge на Chromium позволяет вносить новые функции и изменения гораздо быстрее. Тем не менее, старый браузер имел несколько интересных функций, одна из которых - возможность закрепить панель избранного сбоку экрана. И хорошая новость заключается в том, что Microsoft добавила эту функцию в Edge Canary и Dev.
Нажмите на изображение для демонстрации
Как вы можете видеть на изображении выше, нажатие на кнопку «Избранное», которую вы видите на панели инструментов Edge, откроет список всех страниц, которые вы пометили как избранное. В правом верхнем углу списка вы также можете увидеть опцию «Закрепить избранное», щелчок по которой переместит панель в правую часть экрана. Вы также можете увидеть панель избранного с новым дизайном.
В новом Edge вы также найдете кнопку под названием «Вертикальные вкладки», которая может быть скрыта с помощью опции «Скрыть с панели инструментов».
Чтобы внести изменения в кнопку «Вертикальные вкладки», вы можете перейти в Настройки -> Внешний вид, а затем включить/отключить переключатель «Показывать кнопку вертикальных вкладок».
Стоит отметить, что возможность скрытия кнопки «Вертикальные вкладки» доступна только в Edge Canary.
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
reddit.com
reddit.com
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