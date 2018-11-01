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Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.65.76.73

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 01:03
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.65.76.73.

Что нового?

Поднимите руку! Вы хотите больше участвовать в обсуждении, но не хотите прерывать выступающего? Просто поднимите руку. Очень удобно для классных собраний, но вы также можете использовать её в качестве простого механизма голосования;



Размытие фона для Android. Microsoft расширяет эту замечательную функцию также для пользователей Android;
Новое средство выбора реакции на сообщение! Отсутствуют какие-то реакции? Просто настройте средство выбора реакции и добавьте или удалите любые реакции, которые хотите;
Умные предложения для iOS. Microsoft добавила поддержку прямого обмена на ваши устройства iOS, чтобы вы могли делиться текстом, фотографиями, видео и файлами со своими частыми контактами в Skype;
Meet Now теперь поддерживается для Safari. Присоединяйтесь к звонкам Meet Now через Safari на Mac. Вам не нужно предварительно загружать приложение Skype, если вы хотите присоединиться в качестве гостя;
Присоединяйтесь к звонкам Meet Now легко. Если Skype уже установлен, вы можете просто присоединиться к собранию, вставив URL-адрес собрания/идентификатор собрания в Skype;
Поддержка протоколов CallTo и Tel для Windows и Mac;
• Microsoft также обновила Skype на Amazon Kindle Fire;

Что исправлено?

• Некоторые общие улучшения;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
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