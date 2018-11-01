Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.65.76.73
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:03
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.65.76.73.
Что нового?
• Поднимите руку! Вы хотите больше участвовать в обсуждении, но не хотите прерывать выступающего? Просто поднимите руку. Очень удобно для классных собраний, но вы также можете использовать её в качестве простого механизма голосования;
• Размытие фона для Android. Microsoft расширяет эту замечательную функцию также для пользователей Android;
• Новое средство выбора реакции на сообщение! Отсутствуют какие-то реакции? Просто настройте средство выбора реакции и добавьте или удалите любые реакции, которые хотите;
• Умные предложения для iOS. Microsoft добавила поддержку прямого обмена на ваши устройства iOS, чтобы вы могли делиться текстом, фотографиями, видео и файлами со своими частыми контактами в Skype;
• Meet Now теперь поддерживается для Safari. Присоединяйтесь к звонкам Meet Now через Safari на Mac. Вам не нужно предварительно загружать приложение Skype, если вы хотите присоединиться в качестве гостя;
• Присоединяйтесь к звонкам Meet Now легко. Если Skype уже установлен, вы можете просто присоединиться к собранию, вставив URL-адрес собрания/идентификатор собрания в Skype;
• Поддержка протоколов CallTo и Tel для Windows и Mac;
• Microsoft также обновила Skype на Amazon Kindle Fire;
Что исправлено?
• Некоторые общие улучшения;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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