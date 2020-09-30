Официально: Windows on ARM будет поддерживать эмуляцию AMD64 (x64)
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 02:25
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Компания Microsoft официально заявила, что Windows on ARM будет поддерживать эмуляцию AMD64 (или x64).
В настоящее время компьютеры ARM64 могут запускать три типа приложений: 32-битные нативные приложения ARM, 64-битные нативные приложения ARM и 32-битные эмулированные приложения Intel (x86). Вскоре вы сможете добавить к этому миксу 64-битные эмулированные приложения Intel (x64). Производительность эмулируемых приложений, конечно, не так хороша, как нативная, а 64-битная производительность, вероятно, будет хуже.
Но цель здесь - решить проблему разрыва приложений. Это похоже на то, что мы привыкли видеть в Windows Phone.
По данным Microsoft, эмуляция x64 появится в ноябре, и инсайдеры Windows увидят ее первыми. Учитывая частоту обновлений Windows, люди, не являющиеся инсайдерами, получат ее только в следующем году.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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