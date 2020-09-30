Многопроцессная архитектура Microsoft Edge
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:16
- Просмотров: 145
30 сентября Microsoft заявила, что Microsoft Edge на Chromium повышает безопасность и надежность браузера за счет использования многопроцессной архитектуры. Microsoft утверждает, что эта архитектура значительно сократила объем памяти и процессора, необходимый ее браузеру.
Какое-то время все знали, что Google Chrome потребляет большое количество памяти, особенно на ПК с Windows 10. Поскольку новый Microsoft Edge основан на том же движке Chromium, компания не хочет, чтобы ее браузер двигался в том же направлении.
В длинном посте блога, опубликованном 30 сентября, Microsoft подробно останавливается на многопроцессной архитектуре Microsoft Edge. Компания объяснила, как Microsoft Edge использует системные ресурсы, и отметила некоторые основные преимущества многопроцессной архитектуры.
В частности, браузер Microsoft Edge разделен на разные процессы, и все они работают вместе, чтобы предоставить пользователям индивидуальный опыт просмотра. Список процессов включает в себя процесс браузера, процессы рендеринга, процесс графического процессора, служебные процессы, процесс обработки аварийной панели, а также процессы подключаемых модулей и процессы расширения.
Вот пример браузера с четырьмя открытыми вкладками и двумя включенными расширениями:
Хотя первым преимуществом этой многопроцессной архитектуры является меньшее использование ресурсов, она также повышает безопасность, надежность и учет ресурсов с точки зрения использования ресурсов. Это должно быть заметным достижением, особенно для тех, кто большую часть времени бодрствует, глядя на экраны.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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