Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Статистика ОС и браузеров за сентябрь 2020 года

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 16:55
  • Просмотров: 119
Статистика ОС и браузеров за сентябрь 2020 года

Компания NetMarketShare представила статистику ОС и браузеров за сентябрь 2020 года.

Статистика ОС выглядит следующим образом:

• Windows 10 – 61.26%;
• Windows 7 – 22.77%;



Статистика браузеров выглядит следующим образом:

• Google Chrome – 69.94%;
• Microsoft Edge – 8.84%;
• Firefox – 7.1%;

Илья Источник:
netmarketshare.com
  • +2
Похожие новости
Обзор Windows 10
Статистика ОС и браузеров за декабрь 2019 года

Статистика ОС и браузеров за декабрь 2019 года

Статистика ОС и браузеров за сентябрь 2019 года

Статистика ОС и браузеров за сентябрь 2019 года

Статистика ОС и браузеров за август 2020 года

Статистика ОС и браузеров за август 2020 года

Статистика ОС и браузеров за апрель 2020 года

Статистика ОС и браузеров за апрель 2020 года

Статистика ОС и браузеров за март 2020 года

Статистика ОС и браузеров за март 2020 года




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 49
Пользователей: 0
Гостей: 49
Роботы: Yandex Google
+8  
Новостей: 12488
+0  
Комментариев: 39447
+0  
Пользователей: 10036