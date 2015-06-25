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Некоторые инсайдеры сборки Windows 10 Build 20226 не могут войти в свой профиль пользователя

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 15:35
  • Просмотров: 242

Некоторые инсайдеры сборки Windows 10 Build 20226 сообщили, что не могут войти в свой профиль пользователя.

Microsoft предложила способ решения этой проблемы. Он предназначен только для сборки 20226 и не будет применяться к пользователям другой сборки.

Некоторые инсайдеры сборки Windows 10 Build 20226 не могут войти в свой профиль пользователя


Чтобы обойти эту проблему, выполните следующие действия:

Примечание: включенные шаги предполагают, что ваша установка Windows по умолчанию установлена на диск C:. Если вы установили Windows на другую букву диска, пожалуйста, замените c: на соответствующую букву диска для вашей установки.

Если ваша учетная запись является учетной записью администратора на затронутом устройстве:

1. Когда вы увидите диалоговое окно «Мы не можем войти в ваш аккаунт», нажмите кнопку «Закрыть».
2. Откройте окно командной строки с повышенными правами.
3. Введите и отправьте следующие команды по одной строке за раз:

cd c:\users\%username%;
takeown /F ntuser.dat*;
icacls ntuser.dat* /reset;
icacls ntuser.dat* /setowner “SYSTEM”;
4.Выйдите.
5. Вы перестанете видеть указанное выше диалоговое окно при следующем входе в систему.

Если ваша учетная запись НЕ является учетной записью администратора на затронутом устройстве:

1. Когда вы увидите диалоговое окно «Мы не можем войти в ваш аккаунт», нажмите кнопку «Закрыть».
2. Откройте стандартное окно командной строки.
3. Введите следующую команду:
Echo %username%;
• (Обратите внимание на возвращенное имя пользователя, вы будете использовать его на шаге 6);
4. Закройте стандартное окно командной строки.
5. Откройте окно командной строки с повышенными правами.
6. Введите и отправьте следующие команды по одной строке за раз:

cd c:\users\username;
takeown /F ntuser.dat*;
icacls ntuser.dat* /reset;
icacls ntuser.dat* /setowner “SYSTEM”;
7. Выйдите.
8. Вы перестанете видеть указанное выше диалоговое окно при следующем входе в систему.

Если эти действия не помогли решить проблему со сборкой 20226, можно также выполнить откат к предыдущей сборке, чтобы обойти эту проблему. Затем вы можете переустановить сборку 20226, и вы не столкнетесь с этой проблемой во второй раз.

Компания Microsoft уже разрабатывает исправление для этой проблемы.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
answers.microsoft.com
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