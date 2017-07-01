Продемонстрирован новый нтерфейс OOBE в сборке Windows 10 Build 20231

The Windows 10X OOBE is coming to desktop! Here's a video of it in action in build 20231. pic.twitter.com/jZXVZT62qj — Albacore (@thebookisclosed) October 8, 2020

Вчера Microsoft выпустила сборку Windows 10 Build 20231 в Dev Сhannel, добавив несколько новых функций, включая новый экран OOBE – процесс первой настройки для новых устройств или когда пользователи делают чистую установку ОС. Этот новый экран предоставляет пользователям возможность выбирать, для чего они собираются использовать свои компьютеры, в свою очередь, соответствующим образом настраивая установку и системные параметры.Однако пользователь под ником «Albacor» поделился видео с обновленным пользовательским интерфейсом OOBE, который был включен в сборке 20231. Новый пользовательский интерфейс и общий опыт обновляют уже устаревший процесс настройки, отзывы о котором неоднозначны благодаря заметному присутствию Cortana, который пришлось сократить для корпоративных пользователей. Обновленные экраны настройки, похоже, используют белый фон и красочные визуальные эффекты, исключая синий фон, присутствующий в настоящее время.Стоит отметить, что процесс установки был перенесен из Windows 10X. Учитывая, что новая операционная система Microsoft перепрофилируется для одноэкранных ПК, неудивительно, что в Windows 10 будет добавлено больше её элементов дизайна.Сборка 20231 является частью ветки vNext, а это означает, что функции, представленные в Dev Сhannel, не привязаны к какому-либо конкретному релизу ОС.