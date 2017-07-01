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Продемонстрирован новый нтерфейс OOBE в сборке Windows 10 Build 20231

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 17:49
  • Просмотров: 222

Вчера Microsoft выпустила сборку Windows 10 Build 20231 в Dev Сhannel, добавив несколько новых функций, включая новый экран OOBE – процесс первой настройки для новых устройств или когда пользователи делают чистую установку ОС. Этот новый экран предоставляет пользователям возможность выбирать, для чего они собираются использовать свои компьютеры, в свою очередь, соответствующим образом настраивая установку и системные параметры.

Однако пользователь под ником «Albacor» поделился видео с обновленным пользовательским интерфейсом OOBE, который был включен в сборке 20231. Новый пользовательский интерфейс и общий опыт обновляют уже устаревший процесс настройки, отзывы о котором неоднозначны благодаря заметному присутствию Cortana, который пришлось сократить для корпоративных пользователей. Обновленные экраны настройки, похоже, используют белый фон и красочные визуальные эффекты, исключая синий фон, присутствующий в настоящее время.



Стоит отметить, что процесс установки был перенесен из Windows 10X. Учитывая, что новая операционная система Microsoft перепрофилируется для одноэкранных ПК, неудивительно, что в Windows 10 будет добавлено больше её элементов дизайна.

Сборка 20231 является частью ветки vNext, а это означает, что функции, представленные в Dev Сhannel, не привязаны к какому-либо конкретному релизу ОС.
Илья Источник:
twitter.com/thebookisclosed
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