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Microsoft выпустила официальные ISO-образы сборки Windows 10 Build 20231

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 18:46
  • Просмотров: 208

Компания Microsoft выпустила официальные ISO-образы сборки Windows 10 Build 20231.

Как обычно, их можно загрузить в разделе Advanced Preview Download, который можно найти на сайте Windows Insider. Они также представлены в трех вариантах — Insider Preview, Insider Preview Enterprise и Insider Preview Home China.

Вы можете изучить пресс-релиз сборки 20231 здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
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