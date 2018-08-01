Microsoft выпустила официальные ISO-образы сборки Windows 10 Build 20231
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 18:46
- Просмотров: 208
Компания Microsoft выпустила официальные ISO-образы сборки Windows 10 Build 20231.
Как обычно, их можно загрузить в разделе Advanced Preview Download, который можно найти на сайте Windows Insider. Они также представлены в трех вариантах — Insider Preview, Insider Preview Enterprise и Insider Preview Home China.
Вы можете изучить пресс-релиз сборки 20231 здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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