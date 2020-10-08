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Microsoft анонсировала новые функции для Microsoft Edge

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 21:42
  • Просмотров: 86

Компания Microsoft анонсировала несколько важных обновлений для браузера Microsoft Edge. Прежде всего, новый браузер на основе Chromium получит функцию сравнения цен, которая будет интегрирована с существующими коллекциями Edge.

Чтобы попробовать, вам нужно будет добавить товары в коллекцию, а затем нажать «Сравнить цены с другими розничными продавцами». Затем браузер отобразит список цен на ваши товары в интернет-магазинах с прямыми ссылками на списки магазинов.


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Интеграция между коллекциями Edge и Pinterest, о которой Microsoft объявила ранее в этом году, также станет общедоступной. Для пользователей Edge, которые регулярно добавляют элементы в свои коллекции, эта интеграция предложит связанные элементы в нижней части панели коллекций, которые можно легко добавить в коллекцию. Если эта функция включена, интеграция также позволит экспортировать коллекцию Edge на доску Pinterest.

В дополнение к этим функциям, связанным с покупками, Microsoft Edge сможет загружать любое изображение для использования в качестве фонового изображения на странице новой вкладки. Чтобы настроить новую вкладку Edge, вам нужно щелкнуть иконку в правом верхнем углу, а затем нажать на настраиваемый макет страницы, чтобы увидеть кнопку загрузки.


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Чтобы помочь пользователям оставаться на связи с семьей и друзьями во время праздничного сезона, Microsoft также начала развертывать кнопку Meet Now на странице новой вкладки, которая поможет пользователям быстро запустить видеозвонок Skype.



Начиная с сегодняшнего дня, встроенная программа для просмотра PDF-файлов в Microsoft Edge также позволит пользователям быстро перемещаться по PDF-файлам с помощью оглавления.


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Функция Web Capture, которая в настоящее время тестируется инсайдерами Edge, также поможет пользователям быстро захватывать онлайн-контент без необходимости в отдельном приложении.


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Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
blogs.windows.com
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