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Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Stable Build 86.0.622.38

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 13:57
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Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Stable Build 86.0.622.38

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Stable Build 86.0.622.38.

Новые функции

Режим Internet Explorer:
o Разрешите пользователям использовать пользовательский интерфейс (UI) Microsoft Edge для тестирования сайтов в режиме Internet Explorer. Начиная с Microsoft Edge версии 86, администраторы могут включить параметр пользовательского интерфейса для своих пользователей, чтобы загружать вкладку в режиме Internet Explorer в целях тестирования или в качестве временной меры, пока сайты не будут добавлены в список сайтов XML;
o Разрешите пользователям оставлять отзывы о сайтах, для которых требуется режим IE. Пользователи могут отправлять вам отзывы, используя параметр пользовательского интерфейса Microsoft Edge. Вы можете настроить этот параметр пользовательского интерфейса, чтобы он был виден через групповую политику, и выбрать, как вы хотите получать эту информацию (по электронной почте или с помощью кастомной формы);
Удалите загрузки с диска с помощью диспетчера загрузок. Теперь пользователи могут удалять загруженные файлы со своего диска, не выходя из браузера. Новая функциональность удаления загрузок существует в контекстном меню полки загрузок или страницы загрузок;
Откат к предыдущей версии Microsoft Edge. Функция отката позволяет администраторам вернуться к заведомо хорошей версии Microsoft Edge, если в последней версии Microsoft Edge есть проблемы. Узнать больше;
Принудительно включите синхронизацию по умолчанию на всем предприятии. Администраторы могут включить синхронизацию для учетных записей Azure Active Directory (Azure AD) по умолчанию с помощью политики ForceSync;
Обновления PDF:
o Оглавление для PDF-документов. Начиная с версии 86, в Microsoft Edge добавлена поддержка оглавления, которая позволяет пользователям легко перемещаться по PDF-документам;
o Доступ ко всем функциям PDF на экранах малого форм-фактора. Получите доступ ко всем возможностям программы чтения PDF-файлов Microsoft Edge на устройствах с небольшим размером экрана;
o Поддержка пера для маркера в PDF-файлах. С этим обновлением пользователи могут использовать цифровое перо для выделения текста в PDF-файлах точно так же, как это делается с помощью физического маркера и бумаги;
o Улучшена прокрутка PDF. Теперь у вас будет возможность прокрутки без задержек во время навигации по длинным PDF-документам;
Автоматическое переключение профиля в Windows 7, 8 и 8.1. Автоматическое переключение профиля, доступное в настоящее время в Microsoft Edge в Windows 10, распространяется на Windows нижнего уровня (Windows 7, 8 и 8.1). Чтобы получить дополнительную информацию, см. пост по поводу автоматического переключения профиля;
Пользователи увидят предложения автозаполнения, когда начнут вводить поисковый запрос на веб-сайте надстроек Microsoft Edge. Автозаполнение поможет пользователям быстро завершить поисковый запрос без необходимости вводить всю строку. Это будет полезно, потому что пользователям не нужно запоминать правильное написание, и они могут выбирать из доступных вариантов, которые отображаются;
Удалите HTML5 API Application Cache. Начиная с Microsoft Edge версии 86, устаревший API Application Cache, позволяющий использовать веб-страницы в автономном режиме, удаляется из Microsoft Edge. Веб-разработчикам следует ознакомиться с документацией WebDev для получения информации о замене API Application Cache на Service Workers. Важно: вы можете запросить AppCache OriginTrial Token, который позволяет сайтам продолжать использовать устаревший API Application Cache до Microsoft Edge версии 90;
Безопасность:
o Поддержка безопасного DNS (DNS-over-HTTPS). Начиная с Microsoft Edge версии 86, доступны настройки для управления безопасным DNS на неуправляемых устройствах. Эти параметры недоступны для пользователей на управляемых устройствах, но ИТ-администраторы могут включить или отключить безопасный DNS с помощью групповой политики dnsoverhttpsmode;
o Microsoft Edge предупреждает вас, если ваши пароли будут найдены в онлайн-утечке. Microsoft Edge проверяет ваши пароли по репозиторию известных взломанных учетных данных и предупреждает вас, если найдено совпадение;
Добавьте кастомное изображение на страницу новой вкладки (NTP) с помощью групповой политики. Начиная с Microsoft Edge версии 86, в NTP есть возможность заменить изображение по умолчанию кастомным изобоажением, предоставленным пользователем. Возможность управлять свойствами этого изображения также поддерживается групповой политикой;
Подберите индивидуальные сочетания клавиш к VS Code. Microsoft Edge DevTools теперь поддерживает настройку сочетаний клавиш в DevTools в соответствии с вашим редактором/IDE. (В Microsoft Edge 84 компания добавила возможность сопоставления сочетаний клавиш DevTools с VS Code);
Замените политики MetricsReportingEnabled и SendSiteInformationToImproveServices для Windows и macOS нижнего уровня. Эти политики устарели в Microsoft Edge версии 86 и станут устаревшими в Microsoft Edge версии 89.

Эти политики заменены на «Разрешить телеметрию» в Windows 10 и на новую политику «Диагностические данные» для всех других платформ. Это позволит пользователям управлять диагностическими данными, которые отправляются в Microsoft для Windows 7, 8, 8.1 и macOS.
SameSite=Lax Cookies по умолчанию. Чтобы улучшить безопасность и конфиденциальность в Интернете, файлы cookie теперь по умолчанию будут обрабатывать SameSite = Lax. Это означает, что файлы cookie будут отправляться только в контексте первой стороны и будут опущены для запросов, отправленных третьим лицам. Это изменение может повлиять на совместимость веб-сайтов, которым для правильной работы сторонних ресурсов требуются файлы cookie. Чтобы разрешить использование таких файлов cookie, веб-разработчики могут пометить файлы cookie, которые должны быть установлены и отправлены в сторонние контексты, путем добавления явных атрибутов SameSite = none и Secure при установке файлов cookie. Предприятия, которые хотят исключить определенные сайты из этого изменения, могут сделать это с помощью политики LegacySameSiteCookieBehaviorEnabledForDomainList или отказаться от изменения на всех сайтах с помощью политики LegacySameSiteCookieBehaviorEnabled;

Новые групповые политики

• CollectionsServicesAndExportsBlockList – Блокирует доступ к указанному списку служб и целей экспорта в коллекциях;
• DefaultSensorsSetting – Настраивает датчики по умолчанию;
• DefaultSerialGuardSetting – Управляет использованием API Serial;
• DiagnosticData – Отправляет обязательные и дополнительные диагностические данные об использовании браузера;
• EnterpriseModeSiteListManagerAllowed – Разрешает доступ к инструменту Enterprise Mode Site List Manager;
• ForceSync – Принудительно синхронизирует данные браузера и не отображает запрос согласия на синхронизацию;
• InsecureFormsWarningsEnabled – Включает предупреждения для небезопасных форм;
• InternetExplorerIntegrationTestingAllowed – Разрешает тестирование в режиме Internet Explorer;
• SpotlightExperiencesAndRecommendationsEnabled – Выбирает, могут ли пользователи получать кастомизированные фоновые изображения и текст, предложения, уведомления и советы для служб Microsoft;
• NewTabPageAllowedBackgroundTypes – Настраивает типы фона, разрешенные для макета страницы новой вкладки;
• SaveCookiesOnExit – Сохраняет файлы cookie при закрытии Microsoft Edge;
• SensorsAllowedForUrls – Разрешает доступ к датчикам на определенных сайтах;
• SensorsBlockedForUrls – Блокирует доступ к датчикам на определенных сайтах;
• SerialAskForUrls – Разрешает API Serial на определенных сайтах;
• SerialBlockedForUrls – Блокирует API Serial на определенных сайтах;
• URLBlocklist – Блокирует доступ к списку URL-адресов;
• URLAllowlist – Определяет список разрешенных URL-адресов;
• UserAgentClientHintsEnabled – Включает функцию подсказок клиента агента пользователя;
• UserDataSnapshotRetentionLimit – Ограничивает количество снимков пользовательских данных, сохраняемых для использования в случае аварийного отката;

Устаревшие политики

• MetricsReportingEnabled – Включает отчеты об использовании и сбоях;
• SendSiteInfoToImproveServices – Отправляет информацию о сайте для улучшения служб Microsoft;

Очень устаревшая политика

• TLS13HardeningForLocalAnchorsEnabled – Включает функцию безопасности TLS 1.3 для локальных якорей доверия;

Заголовок политики изменен

• NativeWindowOcclusionEnabled – Включает окклюзию нативного окна;

Описание политики изменено

• AdsSettingForIntrusiveAdsSites;
• AllowTokenBindingForUrls;
• AmbientAuthenticationInPrivateModesEnabled;
• ApplicationGuardContainerProxy;
• AutoImportAtFirstRun;
• AutoOpenFileTypes;
• BrowserSignin;
• ClearBrowsingDataOnExit;
• ClickOnceEnabled;
• CommandLineFlagSecurityWarningsEnabled;
• ConfigureOnPremisesAccountAutoSignIn;
• ConfigureShare;
• CookiesAllowedForUrls;
• CustomHelpLink;
• DefaultCookiesSetting;
• DefaultGeolocationSetting;
• DefaultImagesSetting;
• DefaultInsecureContentSetting;
• DefaultjаvascriptSetting;
• DefaultNotificationsSetting;
• DefaultPluginsSetting;
• DefaultPopupsSetting;
• DefaultSearchProviderEnabled;
• DefaultWebBluetoothGuardSetting;
• DefaultWebUsbGuardSetting;
• DelayNavigationsForInitialSiteListDownload;
• DeveloperToolsAvailability;
• EnableSha1ForLocalAnchors;
• DownloadRestrictions;
• EnableDeprecatedWebPlatformFeatures;
• WinHttpProxyResolverEnabled;
• ExperimentationAndConfigurationServiceControl;
• ExternalProtocolDialogShowAlwaysOpenCheckbox;
• ExtensionInstallForcelist;
• ForceBingSafeSearch;
• ForceYouTubeRestrict;
• HomepageIsNewTabPage;
• HomepageLocation;
• InPrivateModeAvailability;
• InternetExplorerIntegrationEnhancedHangDetection;
• InternetExplorerIntegrationLevel;
• InternetExplorerIntegrationSiteRedirect;
• LegacySameSiteCookieBehaviorEnabled;
• NativeWindowOcclusionEnabled;
• NavigationDelayForInitialSiteListDownloadTimeout;
• NetworkPredictionOptions;
• NewTabPageLocation;
• NewTabPageSearchBox;
• NewTabPageSetFeedType;
• NonRemovableProfileEnabled;
• PasswordProtectionWarningTrigger;
• PasswordProtectionLoginURLs;
• PasswordProtectionchangePasswordURL;
• PluginsAllowedForUrls;
• PluginsBlockedForUrls;
• PreventSmartScreenPromptOverride;
• PreventSmartScreenPromptOverrideForFiles;
• ProxyMode;
• RegisteredProtocolHandlers;
• RelaunchNotification;
• RestoreOnStartup;
• RestoreOnStartupURLs;
• RestrictSigninToPattern;
• SSLVersionMin;
• SmartScreenAllowListDomains;
• SmartScreenEnabled;
• SmartScreenForTrustedDownloadsEnabled;
• SmartScreenPuaEnabled;
• SyncTypesListDisabled;
• TrackingPrevention;
• WebRtcLocalhostIpHandling;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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