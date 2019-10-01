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Microsoft будет поддерживать кодек AV1 в Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 13:14
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft будет поддерживать кодек AV1 на устройствах с Windows 10.

AV1 обеспечивает сжатие на 50% лучше, чем H.264 и на 20% лучше, чем VP9. Microsoft также заявила, что поскольку AV1 работает с аппаратным ускорением, а не зависит от программного обеспечения, он также снижает расход батареи на мобильных устройствах.

Вот список компонентов для AV1:

• Один из этих новых графических процессоров или ЦП:
• Процессоры Intel Core 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe;
• Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 30 серии;
• AMD Radeon™ RX 6000 Series Graphics (скоро);
• Windows 10 build 1909 или новее;
• Расширение AV1 для видео;
• Веб-браузер или другое приложение с поддержкой аппаратного ускорения для AV1, включая приложения, созданные на основе Media Foundation;
• Как это часто бывает с новыми функциями, подобными этой, вам может потребоваться время от времени обновлять графический драйвер, чтобы получить последние функции и улучшения;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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