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Microsoft Edge Canary предлагает настройку для отключения кнопки «Показать пароль»

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 14:12
  • Просмотров: 157

Microsoft Edge Canary теперь может отключать кнопку «Показать пароль».

Вот список действий для отключения данной кнопки:

1. Запустить новый Edge.
2. Щелкните «…» и выберите Настройки.
3. Перейдите в Профили> Пароли.
4. Отключите «Показывать кнопку «Показать пароль» при вводе паролей».



Стоит отметить, что эта кнопка появляется только при вводе паролей вручную, но не для паролей, заполняемых автоматически.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
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