Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.572
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:36
- Просмотров: 171
Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.572.
Вот полный список исправлений:
• Исправлена проблема с возможным повышением привилегий в win32k;
• Исправлена проблема со службой групповой политики, которая могла рекурсивно удалять важные файлы в алфавитном порядке из %systemroot%\systm32. Эта проблема возникала, когда политика настроена на удаление кэшированных профилей. Эти удаления файлов могли вызвать сбои при загрузке с ошибкой остановки «0x5A (CRITICAL_SERVICE_FAILED)»;
• Исправлена проблема с созданием пустых портов с помощью пользовательского интерфейса;
• Есть обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Microsoft Graphics Component, Windows Media, Windows Fundamentals, Windows Authentication, Windows Virtualization и Windows Kernel;
Узнать список изменений других версий Windows 10 можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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