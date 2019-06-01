Microsoft анонсировала новый опыт избранного в Microsoft Edge
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 14:11
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Microsoft рада сообщить, что развивает опыт избранного, чтобы учесть ваши отзывы и предоставить вам более эффективный способ быстрого доступа и управления избранным без потери контекста страницы, на которой вы находитесь. Эти изменения в настоящее время доступны в каналах Canary и Dev.
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В новом опыте избранного сочетаются мощь всей страницы и простота выпадающего списка. Ваше избранное теперь отображается в классическом древовидном представлении, и вы можете редактировать, упорядочивать и даже искать в избранном без необходимости переходить на всю страницу. Новое меню избранного остается, пока оно вам нужно, и исчезает, когда вы закончите, что позволяет легко открывать или управлять несколькими элементами избранного одновременно.
Microsoft также добавила весь спектр возможностей управления в новое меню избранного. В дополнение к таким основам, как изменение порядка, переименование и редактирование, теперь вы можете добавлять новое избранное и папки прямо из выпадающего меню, сортировать, импортировать или экспортировать избранное, удалять повторяющиеся элементы и многое другое. В новом меню избранного эти функции всегда у вас под рукой.
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Лучше всего то, что в ответ на огромное количество отзывов вы теперь можете закрепить свое избранное в открытом виде избранные открытыми на панели сбоку браузера. Это позволяет вам видеть свое избранное во время просмотра и помогает работать более продуктивно в то время, когда вам нужен частый доступ к избранному.
Для тех из вас, кто предпочитает более захватывающий опыт, Microsoft поможет вам. Вы можете вернуться на страницу избранного в любое время, нажав кнопку меню избранного (…) и выбрав Управление избранным. Или просто введите edge://favorites в адресную строку.
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Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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