Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 87.0.664.8
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:09
- Просмотров: 131
Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 87.0.664.8. Это последняя сборка для основной версии 87, поэтому, за исключением, может быть, небольшого или двух патчей, это сборка, которая скоро перейдет в Beta. У Microsoft есть одна важная известная проблема в этой сборке, которая фактически является исправлением предыдущей проблемы. Пару недель назад люди, которые ожидали восстановления своей сессии, либо из-за того, что Edge был настроен на запуск предыдущей сессии, либо из-за того, что они намеренно проверяли наличие обновлений в настройках, потеряли свои сессии. Теперь проблема, которая вызвала такое поведение, была исправлена, но исправление вызывает точно такое же поведение. Если вы относитесь к группе людей, потерявших свои вкладки, велика вероятность, что их можно будет восстановить. Перейдите в …> История и найдите записи в «Недавно закрытые», в которых упоминается несколько вкладок, поскольку они будут восстанавливать целые окна. Другие методы, такие как Ctrl + Shift + T, также должны работать, если они выполняются сразу после открытия Edge.
Пользователи Canary также должны проверить, не вышли ли они из браузера. Это могло произойти из-за ошибки за последнюю неделю, которая также повлияет на такие функции, как синхронизация, которые зависят от входа в браузер.
Добавлены функции:
• Изменено меню «Избранное», теперь оно представляет собой закрепляемую панель, в которой все избранное отображается в одном вертикальном списке вместо нескольких всплывающих меню;
• Добавлена функция сравнения цен в коллекции;
• Добавлено восстановление данных в PDF-файлы, чтобы правки или аннотации не были потеряны в случае сбоя;
• Улучшена поддержка видео в кодировке AV1. Обратите внимание, что расширение Windows по-прежнему необходимо устанавливать с https://www.microsoft.com/en-us/p/av1-video-extension/9mvzqvxjbq9v;
• Добавлена комбинация клавиш для открытия и закрытия коллекций;
• Во всплывающее меню «Профиль» добавлена кнопка для включения синхронизации, если она еще не включена;
• Добавлена настройка для управления отображением кнопки раскрытия паролей на веб-страницах, а также политика управления для включения функции раскрытия паролей. Обратите внимание, что по-прежнему необходимы обновления документации и административных шаблонов;
• Добавлена политика управления для редактирования адресной строки киоска. Обратите внимание, что по-прежнему необходимы обновления документации и административных шаблонов;
• Добавлена политика управления для включенного веб-захвата. Обратите внимание, что по-прежнему необходимы обновления документации и административных шаблонов;
• Объединены страницы новых вкладок Новости и Office для рабочих и школьных пользователей. Обратите внимание, что страницу новой вкладки только для Office можно настроить для пользователей с помощью политики управления;
• Более широко развернута предварительно обработанная страница новой вкладки;
• Устарела политика управления для New Tab Page Set Feed Type;
Улучшена надежность:
• Исправлена проблема, из-за которой при переходе на некоторые веб-сайты происходил сбой браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой при чтении вслух иногда происходил сбой браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой при чтении вслух в PDF-файлах иногда происходил сбой вкладки. Обратите внимание, что все еще существует известное зависание с чтением вслух, которое может привести к сбою вкладки, если она зависает слишком долго;
• Исправлен сбой при синхронизации коллекций;
• Исправлена проблема, из-за которой при перетаскивании элементов в коллекцию иногда происходил сбой панели коллекций;
• Исправлен сбой при воспроизведении некоторых видео;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые видео не воспроизводились;
Изменено поведение:
• Исправлена проблема, из-за которой при обновлении Edge текущая сессия закрывалась, а не восстанавливается (если он был настроен на восстановление);
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи выходили из Edge после обновления;
• Исправлена проблема, из-за которой загруженные PDF-файлы всегда открывались в Edge, а не в программе просмотра PDF по умолчанию;
• Исправлена проблема, из-за которой список избранного иногда не открывался;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые разрешения веб-сайта нельзя было удалить из настроек;
• Исправлена проблема, из-за которой элементы не могли быть добавлены в коллекцию из Immersive Reader;
• Исправлена проблема, из-за которой отключение монитора во время полноэкранного режима Edge иногда приводило к тому, что Edge больше не был виден на оставшихся мониторах;
• Исправлена проблема, из-за которой Password Monitor иногда сообщал о других числах во всплывающем окне предупреждения, чем в настройках;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-сайты, закрепленные в меню Пуск, иногда не отображали название веб-сайта;
• Исправлена проблема, из-за которой ярлык на панели задач иногда выглядел неровным или грубым;
• Исправлена проблема, из-за которой Amazon Assistant не работал, когда включена функция Tracking Prevention;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда не работала опция «Открыть все в коллекциях»;
• Исправлена проблема, при которой некоторые формы на веб-страницах заполнялись автоматически, когда этого не ожидалось;
• Исправлена проблема, из-за которой формы без пароля на веб-страницах иногда определялись как пароли;
• Исправлена проблема, из-за которой предварительный просмотр веб-захвата иногда не соответствовал выбранной области или отображал выбранную область за пределами окна;
Известные проблемы:
• Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Некоторые пользователи все еще сталкиваются с проблемой, когда немедленно происходит сбой всех вкладок и расширений с ошибкой STATUS_INVALID_IMAGE_HASH. Наиболее распространенной причиной этой ошибки является устаревшее программное обеспечение безопасности или антивирусное программное обеспечение от таких поставщиков, как Symantec, и в этих случаях обновление этого программного обеспечения исправит ее;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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