Microsoft выпустила сборку Windows 10 Build 20236.1005
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:03
- Просмотров: 184
Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Build 20236.1005 (KB4587587). Это обновление не содержит ничего нового и предназначено для тестирования конвейера обслуживания.
Кроме того, в списке есть две новые известные проблемы:
• [ДОБАВЛЕНО] Microsoft исследует сценарии вычислений на GPU, такие как использование CUDA и DirectML, которые не работают внутри Windows Subsystem for Linux (WSL);
• [ДОБАВЛЕНО 10/16] Инсайдеры Windows на компьютерах ARM, таких как Surface Pro X, заметят, что Windows PowerShell не запускается в этой сборке. В качестве обходного пути, пожалуйста, используйте «Windows PowerShell (x86)» или «Windows PowerShell ISE (x86)» из меню Пуск, если вам нужно использовать PowerShell. Или загрузите новую и современную PowerShell 7, которая использует преимущества ARM благодаря нативной работе. Плюс иконка красивее.
Также Microsoft включила усовершенствованный опыт выбора эмоджи и обновила дизайн сенсорной клавиатуры для всех инсайдеров Windows в Dev Channel.
Вы можете изучить пресс-релиз сборки 20236 здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 50
Пользователей: 0
Гостей: 50
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 50
Роботы: Yandex Google
+9Новостей: 12545
+0Комментариев: 39448
+0Пользователей: 10041