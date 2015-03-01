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Microsoft выпустила сборку Windows 10 Build 20236.1005

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 20:03
  • Просмотров: 184

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Build 20236.1005 (KB4587587). Это обновление не содержит ничего нового и предназначено для тестирования конвейера обслуживания.

Кроме того, в списке есть две новые известные проблемы:

[ДОБАВЛЕНО] Microsoft исследует сценарии вычислений на GPU, такие как использование CUDA и DirectML, которые не работают внутри Windows Subsystem for Linux (WSL);
[ДОБАВЛЕНО 10/16] Инсайдеры Windows на компьютерах ARM, таких как Surface Pro X, заметят, что Windows PowerShell не запускается в этой сборке. В качестве обходного пути, пожалуйста, используйте «Windows PowerShell (x86)» или «Windows PowerShell ISE (x86)» из меню Пуск, если вам нужно использовать PowerShell. Или загрузите новую и современную PowerShell 7, которая использует преимущества ARM благодаря нативной работе. Плюс иконка красивее.

Также Microsoft включила усовершенствованный опыт выбора эмоджи и обновила дизайн сенсорной клавиатуры для всех инсайдеров Windows в Dev Channel.

Вы можете изучить пресс-релиз сборки 20236 здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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