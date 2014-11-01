Microsoft автоматически устанавливает PWA-приложения Office для некоторых пользователей Windows 10 (Обновлено)
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:45
- Просмотров: 114
PWA-приложения Office доступны через ваши браузеры, такие как Chrome и Microsoft Edge. Вы можете использовать эти веб-приложения Office бесплатно, и они похожи на веб-приложения Google, которые устанавливаются по умолчанию в Google Chrome.
Когда вы нажимаете кнопку установки в своей учетной записи Microsoft, Microsoft Edge автоматически добавляет приложения, такие как Word, Excel, PowerPoint и Outlook, в меню Пуск, чтобы вы могли легко и быстро получить к ним доступ.
Теперь Microsoft, похоже, экспериментирует с новой функцией, которая будет добавлять приложения Office на ваше устройство c Windows 10 без вашего разрешения.
Приложения Office уже очень хорошо работают в Windows, но не секрет, что Microsoft также хочет продвигать свои веб-приложения, если вы по каким-либо причинам не используете платные версии.
Не так давно Microsoft обновила Edge Stable для Windows 10, чтобы спокойно установить четыре веб-приложения Office на некоторые устройства. Эта «функция», по-видимому, развертывается для инсайдеров и обычных пользователей Windows.
Update: Мэри Джо Фоли узнала от источников, что Microsoft собирается прекратить принудительную установку PWA-приложений Office для пользователей Windows 10, что может быть результатом ошибки, связанной с развертыванием нового Edge на Chromium. Не новость, что Microsoft закрепляет ярлыки веб-приложений Office в меню Пуск на компьютерах с Windows 10, на которых Office не установлен, но щелчок по этим ссылкам используется для открытия веб-приложений Office в устаревшем браузере Edge. С переходом на новый Edge на Chromium, который теперь может «устанавливать» любой веб-сайт в качестве приложения, похоже, что эти закрепленные ярлыки приложений Office были преобразованы в установленные приложения Edge.
Узнать другие подробности можно здесь.
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